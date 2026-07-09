Jeszcze rok temu grał dla Francji. Dziś jest sercem Maroka na mundialu

Francja i Maroko są niepokonane na piłkarskich mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Obie ekipy wyjdą w czwartek na stadion w Bostonie, aby powalczyć o awans do strefy medalowej. Faworytami bukmacherów są wicemistrzowie świata z Kylianem Mbappe na czele. Marokańczycy mają jednak rachunki do wyrównania. Cztery lata temu obie ekipy spotkały się w półfinale mundialu, w którym lepsi okazali się Francuzi (2:0).

Silne związki Francji i Maroka. Mecz, który ma wiele podtekstów

Francja i Maroko mają oczywiście silne związki historyczne związane z kolonizacją Afryki w XIX wieku. O marokańskie tereny walczyli Francuzi i Hiszpanie. W latach 1912 - 1956 większość afrykańskiego kraju była pod protektoratem francuskim. Później Maroko odzyskało pełną niepodległość.

Do dzisiaj jednak związki między Francją a Maroko są potężne i przekładają się także na piłkę nożną. Aż sześciu piłkarzy obecnej reprezentacji czwartej drużyny świata urodziło się na terenie Francji. Są to Issa Diop, Redouane Halhlal, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine i Neil El Aynoaui.

Zresztą wyliczono, że aż 99 piłkarzy, którzy przylecieli na mundial, urodziło się we Francji i wcale Maroko nie jest rekordowym krajem. Więcej reprezentantów, którzy mają korzenie nad Sekwaną mieli chociażby Algierczycy (13), Haitańczycy (12), Kongijczycy (11), Senegalczycy (10), Iworyjczycy (8) i Tunezyjczycy (7).

Niezwykła historia 18-latka. Jeszcze w marcu grał dla Francji

Wracając do reprezentacji Maroka, to niezwykła jest historia Ayyouba Bouaddiego. Jest on synem imigrantów z Maroka i urodził on się we francuskim miasteczku Senlis. Jeszcze niedawno występował w młodzieżowych reprezentacjach U16, U17 i U21 "Trójkolorowych". Ostatni raz francuski trykot założony miał pod koniec marca 2026 roku, gdy jego zespół zmierzył się w eliminacjach do mistrzostw Europy U21. Spędził na boisku 90 minut, a Francja pokonała Islandię 2:1.

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Później doszło do pewnego rodzaju zwrotu i 18-latek zdecydował, że chce reprezentować kraj pochodzenia swoich rodziców. Ostatecznie w maju wniosek o zmianę obywatelstwa został zatwierdzony przez FIFA. To umożliwiło mu grę dla nowej ojczyzny oraz wyjazd na mundial do USA, Meksyku i Kanady.

Pomocnik Lille zadebiutował w reprezentacji Maroko 26 maja przeciwko Burundi (5:0). Potem otrzymał powołanie na mundial, na którym odgrywa ważną rolę. Wystąpił w 4 z 5 meczów. 18-latek jest chwalony za swoje występy i nic dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę wśród europejskich gigantów. Jest łączony m.in. z Manchesterem United.

Mecz Francja - Maroko zaplanowano na czwartek (9 lipca), godz. 22:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.





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