Jest oficjalny komunikat ws. zdrowia Neymara. Brazylijczycy przekazali wieści
Szerokim echem poniosły się powołania Carlo Ancelottiego do reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata. W gronie nominowanych znalazła się jedna z największych gwiazd - Neymar. Mimo to nie miał on jeszcze okazji do gry na mundialu, bowiem tuż przed startem imprezy nabawił się urazu. Z tego względu ominął rywalizację z Marokiem, a pod znakiem zapytała stało spotkanie z Haiti. W czwartek pojawił się oficjalny komunikat ws. jego stanu zdrowia.
Bez dwóch zdań Neymar to jedno z najbardziej elektryzujących nazwisk na tegorocznych mistrzostwach świata. Jego powołanie spotkało się w Brazylii ze sporym poruszeniem, bowiem część kraju była z tego powodu zachwycona. Druga połowa uważała natomiast, że Carlo Antelotti popełnia błąd, a zawodnik nie jest w stanie dać kadrze więcej, niż np. Joao Pedro.
Mimo to 34-latek nie miał dalej szansy na pokazanie się na boisku, bowiem tuż przed starem mundialu nabawił się poważnego urazu. W mediach od razu pojawiły się informacje, jakoby miał on ominąć nawet wszystkie spotkania fazy grupowej przeciwko Maroku, Haiti i Szkocji.
I na razie tak się działo. Gwiazdor nie był do dyspozycji włoskiego selekcjonera na mecz z Marokiem (1:1), a w trakcie spotkania wspierał kolegów z drużyny jedynie z ławki rezerwowych. Niedługo po zakończeniu meczu ponownie głośno zaczęło być wokół powrotu do zdrowia piłkarza Santosu.
Brazylijczycy ogłaszają ws. zdrowia Neymara. To jeszcze nie czas
W środę pojawił się oficjalny komunikat Brazylijskiej Konfederacji Piłkarskiej ws. zdrowia największej gwiazdy. Jak przekazano, nie będzie on zdolny do gry na sobotnie spotkanie (godz. 00:00 czasu polskiego, 20 czerwca) z Haiti. Co ciekawe, tym razem nie będzie on nawet na ławce rezerwowych, lecz pozostanie w hotelu.
- Neymar pozostanie w New Jersey, aby jak najlepiej wykorzystać końcowy etap powrotu do zdrowia, korzystając z doskonałych warunków w hotelu The Ridge oraz centrum treningowym Columbia Park - cytuje komunikat agencja Reuters.
Brazylia w najgorszym przypadku na mistrzostwach świata zagra jeszcze dwa spotkania - ze wspomnianym Haiti oraz Szkocją. Być może piłkarz Santosu zagra w ostatnim starciu, lecz by to ocenić jest jeszcze zbyt wcześnie.