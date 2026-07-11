Jego gol z Anglią otworzył Polsce drogę do piłkarskiego raju. Teraz radzi Haalandowi

- Zacząłbym jednak może od tego, że to może być kluczowe spotkanie w walce o koronę króla strzelców - zauważa Jan Domarski. - Ktoś z pary Anglia - Norwegia wróci po tym meczu do domu, więc Kane lub Haaland wypadną z walki o tytuł najlepszego strzelca. Jednemu z nich uciekną dwa mecze, a to dużo. Zwłaszcza że teraz Haaland ma jednego gola mniej niż Messi i Mbappe, a Kane traci do nich dwie bramki.

Tuchel mówi o złocie. Co na to Domarski?

Inna sprawa, że dokonania snajperskie wymienionej czwórki robią na Domarskim ogromne wrażenie. - W 74 roku Grzesiek Lato przy 7 golach został królem strzelców, teraz dwóch zawodników ma już po osiem bramek, a to im przecież nie wystarczy. Ta walka o koronę najlepszego snajpera jest równie ciekawa, jak gra o tytuł - ocenia Domarski.

Miało być jednak o tym, jak zatrzymać Anglię. - Do wróżki trzeba by iść - żartuje Domarski. - Może po prostu wystarczy dobrze zagrać. Anglicy nie grają źle, ale rewelacji nie ma. Poza Kanem nie mają też wybitnych postaci w składzie. Ta forma wystarczyła na ćwierćfinał, ale nie mam pewności, że będą grali dalej. Trener Tuchel mówił o złocie? Było już paru takich, co mówili, że jadą po złoto, a różnie to się kończyło. Nie wiem, może i Tuchel spełni marzenia, ale obiektywnie patrząc Hiszpania i Francja grają lepszą piłkę. Belgowie mogą namieszać, no i jest Argentyna.

Domarski wraca do swojej bramki na Wembley

Zdaniem Domarskiego ta Anglia, którą dotąd oglądaliśmy, to nie była najlepsza wersja tej drużyny. - Wiele zespołów próbuje pokonywać przeszkody jak najmniejszym kosztem. Wiele z tego, co dotąd widzieliśmy, to była zasłona. Każdy szykuje się na decydującą rozgrywkę, zostawia te największe atuty na najważniejsze mecze. Do 1/8 włącznie większość starała się grać według planu: strzelam gola, a potem staram się kontrolować, dowieźć to. Myślę jednak, że Anglia na Norwegów musi wyciągnąć największe armaty, bo bez tego się już nie da.

No dobrze, ale miało być o tym, co powinna zrobić Norwegia, żeby Anglię zatrzymać. - Grać tak, jak dotąd, czyli zespołowo. Indywidualności mają znaczenie, ale jak nie ma drużyny, to nie ma wyniku. Wrócę do moich czasów, do pamiętnego dla nas mundialu. My wtedy mieliśmy gwiazdy, ale przede wszystkim byliśmy zespołem, gdzie każdy zdawał sobie sprawę z tego, że sam niczego nie osiągnie. Mój słynny gol na Wembley, to ten sam przypadek. Jasne, zrobiłem to, ale cała drużyna na to pracowała. Nie Tomaszewski zatrzymał Anglię, nie Domarski zatrzymał Anglię, bo to zrobił każdy, kto grał w tamtej ekipie - zauważa Domarski.

Haaland musi to zrobić

No i tak dochodzimy do Haalanda, bo jeśli ktoś miałbym strzelić Anglii bramkę, to będzie to właśnie on. - Przyznam, że ma nosa, potrafi się znaleźć. Drużyna pracuje na niego, piłka go szuka, a on to wykorzystuje. Teraz będzie miał dodatkową motywację. Jeśli chce zostać królem strzelców mundialu, to musi zdobyć gola, wyrzucić Anglię i dać sobie te dwa mecze ekstra. Jednak nic na siłę. Wystarczy, że zagra tak, jak ostatnio, gdzie wracał, bronił, a w decydujący momencie zadał cios - kończy Domarski.

Jan Domarski (po lewej) AFP

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





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