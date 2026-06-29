Jedyny taki piłkarz na mundialu. Mógł grać dla trzech kadr, zachwyca w barwach Japonii

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W reprezentacji Japonii wyróżnia się nie tylko wzrostem (191 cm), ale i wyglądem zupełnie niecharakterystycznym dla "Kraju Kwitnącej Wiśni" - czarnoskóry golkiper Zion Suzuki ma bowiem w swych żyłach afrykańską krew i w ogólnym rozrachunku mógł wybierać spośród trzech reprezentacji uczestniczących w mundialu 2026. Nigdy jednak nie wątpił w to, że to właśnie z "Niebieskimi Samurajami" może podbijać światowe areny.

Zion Suzuki, bramkarz w żółtym stroju z herbem Japonii, na boisku obok piłkarzy podczas meczu.
Zion SuzukiMarcel van Dorst/DeFodi ImagesNewspix.pl

Piłkarska reprezentacja Japonii zakończyła fazę grupową mistrzostw świata 2026 z pięcioma punktami na koncie, co dało jej drugie miejsce w tabeli grupy F oraz bezpośredni awans do 1/16 finału - bez oglądania się na zestawienie ekip z trzecich lokat.

"Niebiescy Samurajowie" zaliczyli dwa remisy - 2:2 z Holandią i 1:1 ze Szwecją oraz rozbili Tunezję aż 4:0. Swoisty sukces w pierwszym etapie mistrzostw bez dwóch zdań nie ziścił by się gdyby nie kilka naprawdę dobrych interwencji bramkarza Ziona Suzukiego. Ten zaś wcale nie musiał grać dla kadry z "Kraju Wschodzącego Słońca"...

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Zion Suzuki. Korzenie w trzech krajach, wybór padł na Japonię

Suzuki zdecydowanie wyróżnia się wyglądem na tle innych swych kolegów z drużyny narodowej - a to wszystko zasługa jego afrykańskich korzeni. O ile bowiem matka futbolisty jest Japonką, o tyle ojciec wywodzi się z Ghany.

Jakby tego było mało, to golkiper przyszedł na świat w amerykańskim Newark (stan New Jersey) - miał więc solidne podstawy do tego, by móc reprezentować jedną z aż trzech drużyn biorących udział w tegorocznym mundialu.

Wybór jednak padł na Japonię z prostego powodu - Suzuki w bardzo młodym wieku zamieszkał w tym kraju i przeszedł przez liczne szczeble tamtejszych młodzieżówek, poczynając od zespołu U-15. Z żadnymi innymi barwami nie mógł więc czuć tak silnego związku jak z tymi przynależącymi do "Kraju Kwitnącej Wiśni".

Na poletku klubowym związał się zaś z Urawa Red Diamonds - piłkarzem "Czerwonych Diabłów" był formalnie od 2009 do 2024 r., przy czym sezon 2023/2024 spędzał już w barwach belgijskiego VV St. Truiden.

Potem trafił do Parmy, ówczesnego beniaminka Serie A i zaczął na dobre wyrabiać sobie markę na "Starym Kontynencie". Selekcjoner Hajime Moriyasu bez dwóch zdań mógł być zadowolony, że na tak newralgicznej pozycji ma do dyspozycji gracza regularnie występującego w jednej z czołowych lig europejskich.

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Mundial 2026: Japonia w 1/16 finału gra z Brazylią

Dla Suzukiego i jego kompanów z drużyny "Samurai Blue" kolejnym wyzwaniem po awansie z grupy na MŚ stała się konfrontacja z Brazylią w 1/16 finału. Jeśli 23-latek ma na kimś sprawdzać swe umiejętności, to właśnie na przeciwnikach najwyższego kalibru - takich jak "Canarinhos".

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