Mundial wkracza w jeden ze swoich ważniejszych etapów. Końca dobiegają bowiem pojedynki fazy grupowej. W niektórych grupach sytuacja została już wyjaśniona, podczas gdy rozstrzygnięcie innych poznamy w ciągu najbliższych kilku dni.

W nocy z 24 na 25 czerwca swoje grupowe zmagania zakończyli między innymi Brazylijczycy. Podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzyli się wówczas ze Szkotami. Zawodnicy z Wysp Brytyjskich byli jednak w katastrofalnej formie, co bezlitośnie wykorzystali ich rywale.

W spotkaniu tym doszło także do bardzo ważnego wydarzenia. Kibice "Canarinhos" mogli podziwiać długo wyczekiwany powrót Neymara. Ikoniczny Brazylijczyk zameldował się na murawie w okolicy 76. minuty spotkania. Jego debiutanckiemu występowi na tegorocznych MŚ towarzyszył ogromny ładunek emocjonalny.

Neymar zdecydował tuż po debiucie na mundialu. Tam na pewno nie zagra

Raptem kilkanaście godzin po debiucie na tegorocznych MŚ wokół Neymara znów zrobiło się bardzo głośno. Tym razem sprawa dotyczyła jednak jego kariery klubowej. Warto przypomnieć, że w 2025 roku Neymar zasilił szeregi swojego macierzystego klubu - Santosu. Po powrocie do Brazylii 34-latek rozegrał łącznie 40 spotkań, notując na swoim koncie 17 goli oraz 8 asyst.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak kluby, które wyraziły zainteresowanie pozyskaniem ikony brazylijskiego futbolu. W gronie tym znalazło się między innymi FC Cincinnati, które toczy swoje zmagania w amerykańskiej lidze MLS. Z medialnych doniesień wynika, że Neymar wyraził wstępne zainteresowanie zasileniem szeregów tej ekipy.

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Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Jak podaje "The Athletic", Neymar miał podjąć decyzję o definitywnym zerwaniu negocjacji z amerykańską drużyną. Powodem była frustracja zawodnika, wynikająca z bardzo powolnego postępu w sprawie potencjalnego transferu.

Dziennikarze wspomnianego portalu dodali jednak, że Neymar wciąż wyraża zainteresowanie przenosinami do MLS. Jego obecna umowa z Santosem wygasa bowiem 31 grudnia 2026 roku. Po tym czasie Neymar stanie się wolnym zawodnikiem.

Neymar VIRGINIE LEFOUR AFP

Neymar ITAWI ALBUQUERQUE / AGIF / AGIF via AFP AFP

Neymar AFP





Czy Neymar zagra na mundialu? "Jego występ traktowałbym w formie anegdoty". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport