Jak kupić bilety na mistrzostwa świata 2026? Czy są jeszcze dostępne?

Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć awansu na MŚ 2026. "Biało-Czerwoni" przegrali finał baraży ze Szwecją 2:3. Mimo to w kraju na Wisłą z pewnością znajdą się kibice, którze będą chcieli zdobyć blety na mundial. Sprawa nie jest jednak zbyt prosta, ze względu na ograniczoną dostępność oraz astronomiczne ceny wejściówek.

Bilety na mundial 2026. Czy są dostępne? Jak kupić bilety na mecze Polaków?

Sprzedaż biletów na mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej odbywa się etapami. Pierwszy etap ruszył już 10 września 2025 roku. Aby zakupić bilet na turniej, należy odwiedzić stronę FIFA.com/tickets, by zarejestrować swoje zainteresowanie. Kibice, którzy nie posiadają identyfikatora FIFA ID, będą musieli go utworzyć podczas rejestracji. Rejestracja zainteresowania zapewni im dostęp do informacji o datach sprzedaży biletów, kolejnych krokach i procedurach.

Jak informuje FIFA, pozostał już tylko ostatni etap sprzedaży biletów. Ostatnia faza sprzedaży turnieju to tzw. faza sprzedaży last-minute, rozpoczynająca się 1 kwietnia o godz. 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) i zostanie zamknięta wraz z zakończeniem turnieju, 19 lipca. Bilety będą przyznawane według kolejności zgłoszeń, a transakcje będą realizowane w czasie rzeczywistym, w zależności od dostępności.

Wszystkie zakupione bilety zostaną natychmiast potwierdzone nabywcom. Jedno gospodarstwo domowe może kupić maksymalnie cztery wejściówki na jedno spotkanie i nie więcej niż 40 na cały mundial. Zakupione bilety zostaną wysłane w formie mobilnej. Wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy wejściówki będą dostępne, co nastąpi bliżej daty wydarzenia, ale nie wcześniej niż w maju 2026 roku.

Bardzo ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest uzyskanie wizy do Stanów Zjednoczonych, jeśli bilety zostały zakupione na spotkanie zaplanowane w tym kraju. Posiadanie biletu na mundial 2026 nie jest wymagane do ubiegania się o wizę, natomiast uzyskanie wizy nie gwarantuje ani zakupu, ani przydziału biletu na MŚ. Są to dwie niezależne od siebie procedury i aby wejść na dane spotkanie, należy przejść pomyślnie obie. Z kolei, jeśli chodzi o spotkania w Meksyku i Kanadzie, tam tradycyjne wizy nie są potrzebne, ale należy zapoznać się z zasadami wstępu do tych krajów.

Duże kontrowersje związane z cenami biletów. Złożono skargę na FIFA do Komisji Europejskiej

Bilety na finał mistrzostw świata są niezwykle drogie. Niektóre kosztują nawet ponad 50 tys. dolarów. Za zwykłe trzeba zapłacić od 2030 do 8680 dolarów, mimo że przed uruchomieniem pierwszej fazy sprzedaży FIFA zapowiadała, że bilety na fazę grupową będą zaczynać się od 60 dolarów (51,77 euro). W praktyce niewielu kibicom udało się kupić wejściówki w takiej cenie. Na dodatek ceny są sukcesywnie windowane.

FIFA jako jedyny organizator turnieju i jedyny uprawniony sprzedawca na rynku pierwotnym ma ogromną władzę nad sprzedażą biletów na mundial 2026. Euroconsumers, europejska organizacja broniąca praw konsumentów, zarzuca jej nadużywanie tej pozycji poprzez wygórowane ceny i brak przejrzystości. FIFA stosuje w sprzedaży biletów tzw. zmienne ustalanie cen, zbliżone do dynamicznego ustalania cen. Oznacza to, że kwota, jaką płaci klient, może się zmieniać w trakcie sprzedaży biletów, w zależności od popytu i dostępności miejsc. Jak ustalił serwis The Athletic, cena biletów na mecze w Meksyku i Kanadzie wzrosła między kolejnymi etapami sprzedaży o ok. 25 proc. Dlatego też organizacja złożyła do Komisji Europejskiej skargę na FIFA za nadużywanie monopolu przy sprzedaży biletów.

Najtańszy dostępny bilet na finał zaczyna się od kwoty 4185 dolarów (3611 euro), czyli ponad siedem razy wyższej niż najtańszy bilet na finał mistrzostw świata w 2022 roku.

- Bilety na mistrzostwa w Katarze kosztowały mnie 1 470 dolarów (ok. 5 280 złotych). Za ten mundial zapłaciłem już 6 960 dolarów (ok. 25 tys. złotych) - powiedział BBC Guido Perlata, księgowy i wieloletni kibic piłkarskiej reprezentacji Argentyny, który wykupił bilety na wszystkie mecze aż do finału.

To najlpiej obrazuje, jak horrendalny wzrost cen biletów nastąpił na tegoroczne mistrzostwa świata w porównaniu do poprzednich.

