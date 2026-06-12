Interwencja papieża. Plotki o Polaku. Decyzja FIFA wbrew zasadom mundialu

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Czas na mistrzostwa świata 2026. Podczas tegorocznego mundialu nie będziemy mogli emocjonować się występami reprezentacji Polski, ale spotkaniami prowadzonymi przez Szymona Marciniaka - już tak. Tymczasem wciąż nie milkną plotki dotyczące innego arbitra z naszego kraju - Michała Listkiewicza, dotyczące finału sprzed lat. A chodzi o słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II i późniejszą decyzję FIFA, która - jak mówi sam były prezes PZPN - "nie była zgodna z zasadami".

Puchar Świata FIFA ustawiony obok tłumu na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie.
Zaskakująca historia łączy mistrzostwa świata, Michała Listkiewicza i papieża Jana Pawła IIDaniel Cardenas / ANADOLU / Anadolu via AFP / Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Tegoroczny mundial odbędzie się - niestety - bez udziału reprezentacji Polski, ale nie bez polskiego akcentu. Na boiskach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych będziemy mogli rzecz jasna oglądać bowiem zespół polskich arbitrów dowodzony przez Szymona Marciniaka, w skład którego wchodzą także Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik oraz Tomasz Kwiatkowski.

Dla Szymona Marciniaka będą to trzecie mistrzostwa świata w karierze. Najbardziej pamiętnym akcentem związanym z naszym sędzią pochodzącym z Płocka pozostaje rzecz jasna finał z Kataru sprzed czterech lat, w którym Argentyna ograła Francję po serii rzutów karnych.

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Pierwszym Polakiem pełniącym funkcję arbitra w wielkim finale mistrzostw świata był jednak - jak pamiętamy - Michał Listkiewicz, który biegał z chorągiewką z decydujących o losach trofeum meczu RFN - Argentyna w 1990 roku. Głównym rozjemcą był wówczas Edgardo Codesala.

Sama nominacja zaskoczyła wówczas naszego rodaka. Co więcej, wiąże się z nią dość osobliwa historia, zahaczająca między innymi o papieża Jana Pawła II. A wszystko odbyło się - de facto - wbrew obowiązującym w FIFA zasadom i normom.

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Cała sekwencja zdarzeń rozpoczęła się od apelu ze strony FIFA, która przed mundialem poprosiła Michała Listkiewicza o pomoc w zorganizowaniu dla wszystkich sędziów jadących na mistrzostwa świata A.D. 1990 audiencji u papieża Jana Pawła II. Przyszły prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wywiązał się z zadania perfekcyjnie, skutecznie szukając wsparcia u ówczesnego prymasa Polski - Józefa Glempa.

Podczas samego spotkania z Ojcem Świętym Michał Listkiewicz dostąpił ogromnego zaszczytu, stojąc tuż u boku papieża i przedstawiając mu swoich kolejnych kolegów po fachu.

- Papież wtedy niesamowicie mi zaimponował znajomością języków. Praktycznie nie było języka - a byli to sędziowie z ponad dwudziestu krajów - którego on by nie znał. Żeby nie przemówił w ojczystym języku tego sędziego. A przecież nie przygotowywał się do tego, bo to wszystko było bardzo spontaniczne - wspominał tamtą sytuację po latach sam zainteresowany w rozmowie z redakcją "Vaticen News".

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Opowiedział przy tym, jak Jan Paweł II mógł wpłynąć na prestiżową nominację, którą otrzymał przed finałem mundialu.

Na koniec była taka uwaga ze strony papieża: "Bardzo żałuję, że nie gra reprezentacja Polski, ale będzie polski sędzia, za którego będę się modlił". No i usłyszeli to włodarze FIFA. Do dziś krąży jeszcze taka plotka - choć już nie sprawdzimy czy tak było, czy nie - że ówczesny prezydent FIFA przypomniał sobie o tych słowach papieża i wyznaczył mnie do meczu finałowego, chociaż nie było to zbyt zgodne z zasadami obsad sędziowskich, bo sędzia z półfinału w finale nigdy wcześniej ani później nie sędziował. A ja sędziowałem. Być może dzięki Ojcu Świętemu Karolowi Wojtyle
opowiedział

Zobaczymy, jak potoczy się tegoroczna mundialowa przygoda Szymona Marciniaka. I jak daleko uda się dojść polskim arbitrom w drabince mistrzostw świata.

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Papieska postać w białych szatach podczas przemówienia, trzymająca kartki papieru przy mikrofonie, w tle widoczne zapalone świece.
Jan Paweł II w 1980 rokuDPAAFP


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