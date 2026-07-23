Informują ws. MVP mundialu. Fatalny scenariusz. A w tle Real Madryt

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Kibice Realu Madryt mogą poczuć deja vu - po raz drugi tego lata ich cel transferowy doznaje problemów zdrowotnych. W przypadku Nico Schlotterbecka skończyło się przynajmniej tymczasowym wycofaniem z zainteresowania. Co będzie z Rodrim? Jak pisze The Athletic, najlepszy piłkarz mistrzostw świata będzie musiał przejść operację.

Rodri w czerwonej koszulce z numerem 16 trzyma się za głowę podczas meczu, w tle trybuny z kibicami.
Rodri Alex PantlingGetty Images

Złe wieści w sprawie Rodrigo Hernandeza. Najlepszy piłkarz zakończonych właśnie mistrzostw świata będzie musiał przejść operację pleców. Informują o tym Sam Lee i Guillermo Rai z The Athletic. Nie wiadomo jednak, na jak długo wykluczy go ona z gry, a to kluczowa informacja w kontekście potencjalnego transferu do Realu Madryt.

Mamy w tej sprawie obecnie zamieszanie medialne. Matteo Moretto twierdzi, że Real Madryt jest o krok od porozumienia z tym piłkarzem w sprawie warunków kontraktu, a prezes Florentino Perez wykazał większe zainteresowanie tym transferem niż jeszcze kilka dni temu. Z drugiej strony dyrektor "Marki" Jose Felix Diaz utrzymuje, że "plotki o Rodrim są fałszywe i całkowicie bezpodstawne". Według jego doniesień działacze "Królewskich" nie mieli żadnych kontaktów ws. tej operacji i mają być zirytowani kolejnymi rewelacjami prasowymi.

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Nikt nie jest w stanie jednoznacznie określić, która strona jest bliżej prawdy. Jeśli jednak przerwa od gry MVP mundialu będzie dłuższa, może to spowodować, że Rodri wypełni swój kontrakt z Manchesterem City do 2027 roku i nie przejdzie tego lata na Estadio Santiago Bernabeu.

Rodri przejdzie operację. Co na to Real Madryt?

To jednak wciąż tylko teoria, choć "Los Blancos" odstąpili w czerwcu od sprowadzenia Nico Schlotterbecka po tym, jak niemiecki środkowy obrońca doznał na mundialowym meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej zerwania więzadła w stawie skokowym i wypadł na 6-8 tygodni. Jeśli zainteresowanie wicemistrzów Hiszpanii Rodrim jest realne, to podobny okres rehabilitacji mógłby ich odstraszyć.

A przecież 30-latek w ostatnich dwóch sezonach miał dość obszerną kartotekę zdrowotną. Nie grał od 23 września 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. z powodu zerwania więzadła w kolanie. W zeszłej kampanii zagrał w 33 meczach, w tym 17 ligowych. W sierpniu i wrześniu borykał się z kolejnymi problemami z kolanem, od początku października do końcówki grudnia wykluczył go uraz uda, a od 19 kwietnia do 15 maja kontuzja pachwiny.

Jak twierdzi wspomniany Felix Diaz, podstawowym czynnikiem niechęci Pereza ma nie być obawa o urazy, lecz przejście w stronę bardziej bezpośredniego stylu gry zamiast opartego na krótkich podaniach.

The Athletic informował, że po mistrzostwach świata mają się odbyć rozmowy między City a Rodrim w sprawie przedłużenia kontraktu, ale jak dotąd piłkarz nie wykazał chęci przedłużenia umowy. Media są przekonane, że wraz z rodziną chce wrócić do ojczyzny.

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