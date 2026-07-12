Infantino zdradza w trakcie mundialu, może dojść do zmiany. FIFA nie będzie czekać
Bardzo głośno jest o aktualnie trwających mistrzostwach świata - nie tylko przez względy sportowe. Niezwykle polaryzującą postacią jest Gianni Infantino, czyli prezes FIFA. W końcu Szwajcar sprawił, że w mundialu po raz pierwszy w historii wzięło udział aż 48 drużyn. Co ciekawe, to może nie być koniec, bowiem zapowiedział już, że będą rozmowy ws. ewentualnego poszerzenia mistrzostw do aż 64 zespołów. I to tuż po zakończeniu turnieju.
W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej jest już na etapie półfinałów, a w nich zmierzą się ze sobą Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. Mimo ogromnych piłkarskich emocji czasem w roli głównej pojawia się jednak prezes FIFA - Gianni Infantino.
Ten, nie dość, że wywołał ogromne poruszenie m.in. zawieszając czerwoną kartkę dla Floriana Baloguna (na mecz 1/8 USA z Belgią) po prośbie Donalda Trumpa, to jeszcze w trakcie aktualnego turnieju zdradził kontrowersyjny pomysł, jaki ma FIFA ws. następnej tego typu imprezy.
Zacznijmy od tego, że tegoroczny mundial jest rekordowy pod względem ilości drużyn. W końcu w poprzednich latach o najważniejsze trofeum w piłce reprezentacyjnej walczyły jedynie 32 ekipy, a teraz było ich aż 48. I choć pomysł początkowo wydawał się stosunkowo średni, wyszło nieźle, co zauważa sam Szwajcar. Ten w rozmowie z tamtejszym serwisem "Bluewin" został zapytany, czy jest zadowolony z tego, jak wyglądały zmagania z taką ilością drużyn. Jego odpowiedź nie pozostawiła żadnych wątpliwości.
- Tak, w 100 procentach! To był ogromny sukces - wzięło w nim udział 48 drużyn. Każda drużyna grała na wysokim poziomie. Zespoły z każdego kontynentu strzeliły gole i zdobyły co najmniej jeden punkt - przekazał.
Infantino zaskoczył ws. następnego mundialu. "Każdy naród"
Następnie odniósł się do komentarzy, które sugerują, że następne mistrzostwa świata (w 2030 roku) powinno rozszerzyć kolejny raz do uwaga, 64 drużyn. I co ciekawe, prezes FIFA pomysłowi nie zaprzeczył, a nawet zapowiedział, że taka opcja zostanie przeanalizowana w niedalekiej przyszłości.
To z pewnością kwestia, która zostanie zbadana i omówiona w odpowiednich komisjach po tych mistrzostwach świata
- Organizując mundial, ważne jest, aby zorganizować go dla całego świata - nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej, ale dla całego świata. Każdy naród powinien mieć możliwość pomarzenia o udziale w mistrzostwach świata - uzupełnił.
Półfinały mistrzostw zaplanowane są na wtorek (Francja - Hiszpania) oraz środę (Anglia - Argentyna). Oba spotkania rozpoczną się o godz. 21:00.