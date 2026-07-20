W 2015 roku angielski komik pojawił się na konferencji FIFA w Zurychu i obsypał ówczesnego prezydenta światowej federacji Seppa Blattera dolarami. To był symbol skorumpowania FIFA i afery, która wtedy wybuchła (działacze mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za oddanie głosów na gospodarzy MŚ w Rosji i Katarze oraz podpisywanie umów z nabywcami praw telewizyjnych i marketingowych).

W rezultacie Blatter zrezygnował, a nadzwyczajny kongres FIFA na jego następcę wybrał jego rodaka - Infantino. Do tej pory uważanego głównie za "gościa od wyjmowania kulek" podczas losowań. Z jego elekcją wiązano duże nadzieje, a okazuje się, że jest jeszcze gorszy od Blattera.

Oczywiście mimo oskarżeń o kupowanie głosów mistrzostwa świata w 2018 odbyły się w Rosji, a cztery lata później w Katarze. Infantino na wszystko ma radę. Latem będzie za gorąco na Półwyspie Arabskim? To przenieśmy mistrzostwa na zimę. Co z tego, że to w trakcie sezonu. Zrobi się przerwę. Łamane są prawa człowieka w Katarze i były śmiertelne ofiary podczas budowy stadionów? A dajcie spokój i nie mieszajcie polityki z piłką nożną.

Tyle że Infantino sam się miesza chętnie do polityki. Jak przypodobać się Donaldowi Trumpowi? Jak zaspokoić jego olbrzymie wielkie ego? Dać mu coś, czego bardzo pragnie - pokojową nagrodą Nobla. Na szczęście Norweski Komitet Noblowski presję wytrzymał, ale w sukurs Trumpowi przyszedł Infantino i wymyśli pokojową nagrodę FIFA. Oczywiście trafiła w ręce amerykańskiego prezydenta.

Nadszedł czas mistrzostw świata i tu Infantino przeszedł samego siebie. Co tu zrobić, by zarobić jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze mocniej przypodobać się Trumpowi? Wprowadzimy na stałe przerwy na nawadnianie (hydration break) niezależnie od temperatury. Sędziowie i tak je robili, kiedy upał doskwierał, choćby w polskiej ekstraklasie. Trwały jednak kilkadziesiąt sekund. Na mundialu murowane trzy minuty. Po co? By zarobić na reklamach. Wpływy z tego tytułu do amerykańskiej stacji Fox miały sięgnąć około 250 milionów dolarów. De facto mecz piłkarski został podzielony jak w koszykówce na kwarty, choć nawet tam przerwa między pierwszą a drugą i trzecią a czwartą kwartą trwa dwie minuty. Infantino miał w pogardzie, że od 1897 roku mecz trwa 2x45 minut.

Finał mistrzostw świata? Musi być amerykańskie show. Przerwa trwa 15 minut? To za mało. Musi być dwa razy dłuższa. Co tam przepisy, regulaminy, tradycja. Hiszpanie protestują? I co z tego?! Zrobimy tak, by Amerykanie byli zadowoleni (i sprzedamy jeszcze więcej reklam).

Kasa to jedno, a drugie, jeszcze gorsze - Szwajcar zaśmiał się w twarz kibicom, piłkarzom, czy trenerom. Wszystkim tym, dla których piłka jest przede wszystkim pasją. I to na skinienie polityka. Po telefonie od Trumpa po prostu zawiesił dyskwalifikację gwiazdy reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Folarina Baloguna. I nikt nie uwierzy w słowa Infantino, że to suwerenna decyzja jakiegoś tam ciała dyscyplinarnego FIFA. To Szwajcar pociąga za wszystkie sznurki. W tym przypadku na szczęście piłka się obroniła, bo Belgowie rozbili USA z przywróconym Balogunem w składzie.

Osobna sprawa to kontrowersje związane z poziomem sędziowania. Arbitrzy popełniali błąd za błędem i dziwnym trafem często na korzyść Argentyny. Raz VAR nie widział faulu na Austriaku, za to widział przewinienie Egipcjanina na Argentyńczyku. Raz piłka musnęła włosy zawodnika, a raz nie dotknęła kabli od kamery. I tak dalej. Sędziowanie zamiast być jak najbardziej obiektywne, stało się jeszcze mocniej subiektywne.

Co dalej? To na pewno jeszcze nie koniec "popisów" Infantino. Szwajcar jeszcze nieraz nas zaskoczy, a zapewne będzie miał na to czas do 2031 roku. W przyszłym roku zaplanowane są wybory w FIFA, a już mówi się, że może liczyć na 95 procent głosów. Planuje też powiększenie liczby drużyn na mundialu do 64. Wtedy prawie co trzecia reprezentacja na świecie (w rankingu FIFA jest 211 zespołów) zagra w mistrzostwach świata.

Tylko po co się tak ograniczać? Ja bym zrobił mistrzostwa świata wszystkich 211 reprezentacji. Bez eliminacji. To absolutmie możliwe. Najpierw faza pucharowa - zaczynamy od 1/128 finału (kilka drużyn dostanie wolny los), potem 1/64 a następnie robimy fazę grupową i potem znów pucharową. Najlepiej by mistrzostwa na stałe odbywały się w Stanach Zjednoczonych. Albo nie - pół mistrzostw w USA, by zadowolić Trumpa i pół mistrzostw w krajach arabskich, by napełnić kieszenie petrodolarami. A USA dołączają do rozgrywek dopiero w półfinale i mają prawo veta, że np. z tym rywalem nie chcą grać. Bo. na przykład nie podobają się Trumpowi. I o złoto gramy oczywiście do trzech zwycięstw (rzecz jasna trzech zwycięstw USA).

A tak na poważnie - to spodziewam się kolejnych decyzji Infantino, po których będziemy otwierać oczy z niedowierzaniem. Najbliższą, którą przewiduje, to przywrócenie reprezentacji Rosji do udziału w rozgrywkach. Zresztą przykład dały MKOl czy siatkarska federacja (FIVB). Infantino chodzi pod rękę z Trumpem, dlaczego miałby nie pójść z Putinem. Zawsze można ubrać to w historyjkę, że piłki nożnej nie mieszajmy z polityką. Każdego dnia przelewana krew cywilów na rękach władcy Rosji nie ma tu znaczenia. Ważne są uściski dłoni, uśmiechy i KASA.

Donald Trump i Gianni Infantino Mandel NGAN / AFP - JUAN MABROMATA / AFP AFP

Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News

Gianni Infantino i Donald Trump MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP





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