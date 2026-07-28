Infantino w ogniu krytyki, szef La Ligi uderza. "Żałosny wpis"

Mistrzostwa świata 2026 zakończyły się wielkim finałem rozegranym 19 lipca, w którym reprezentacja Hiszpanii pokonała ekipę Argentyny 1:0 po trafieniu Ferrana Torresa w dogrywce rywalizacji.

Tym samym ten rozdział futbolowej historii został ostatecznie domknięty - turniej zorganizowany w Kanadzie, USA i Meksyku, przyniósł bez dwóch zdań wiele emocji, ale również i sporo krytycznych opinii, czasem kierowanych bezpośrednio pod adresem szefa FIFA Gianniego Infantino.

Ten postanowił odnieść się do sprawy we wpisie na Instagramie. "Mówię przepraszam w związku z tym, że mecze się już skończyły i ominęła was cała ta radość i bliskość. Przykro mi, że tak bardzo pochłonęła was krytyka i nienawiść, że to wszystko wam umknęło" - padło m.in. w komunikacie, który podziałał niczym płachta na byka na Javiera Tebasa, szefa La Ligi.

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Tebas bezwzględnie o Infantino. "Czy dzieje się coś, o czym nie wiemy?"

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"Dziś [tj. w poniedziałek - dop. red.] Gianni Infantino zamieścił żałosny wpis na swoim koncie na Instagramie oraz na kontach FIFA. Nikt nie kwestionuje, że piłka nożna to emocje i jedność. Ale przejrzystość, dobre zarządzanie i rozliczanie się nigdy nie są wyrazem nienawiści; to obowiązek. Silne instytucje nie dyskredytują tych, którzy zadają pytania, lecz odpowiadają na owe pytania" - rzucił wprost Tebas.

"I jeszcze jedno przemyślenie ws. Gianniego: kiedy lider poświęca cały komunikat na dyskredytowanie tych, którzy chcą prawomocnej kontroli, nieuniknione staje się pytanie... dlaczego właśnie teraz? Czy jest coś, co wyjaśnia taki defensywny ton? Czy dzieje się coś, o czym nie wiemy?" - dodał.

Nie jest to pierwszy raz kiedy prezes La Ligi uderza w Infantino. Jakiś czas temu chociażby stwierdził on w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport", że "FIFA robi to, co chce, kiedy chce i wyłącznie we własnym interesie, a nie dla dobra piłki", krytykując długą przerwę między połowami finałowego meczu MŚ oraz sławetne przerwy na nawodnienie.

Należy raczej się spodziewać, że nie był to ostatni zgrzyt między oboma panami...

Javier Tebas Christian Charisius AFP

Gianni Infantino CARL DE SOUZA AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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