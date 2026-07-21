Infantino się doigrał. Pojawiły się poważne zarzuty. "Nadszedł jego czas"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Mistrzostwa świata 2026 są już historią. Mówić będzie się o nich jednak długo i to niekoniecznie w pozytywnym aspekcie. "Zadbał" o to sternik FIFA, Gianni Infantino. Szwajcar wprowadził wiele zmian, które od początku budziły kontrowersje i nie podobały się licznym osobom z piłkarskiego środowiska. Pod adresem prezesa FIFA pojawiają się kolejne zarzuty i kolejne słowa ostrej krytyki. Tym razem z ust szefa La Ligi.

Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi przy mównicy na tle flag Stanów Zjednoczonych.
Gianni InfantnioJacquelyn MartinEast News

Podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata w Ameryce Północnej kibice musieli być przygotowani na liczne zmiany. Tą najpoważniejszą było rozszerzenie mundialu aż do 48 drużyn, co przełożyło się na rozciągnięcie całego turnieju w czasie. W dodatku doszły m.in. przerwy na nawodnienie, czy ponad dwukrotnie dłuższa przerwa między połowami w finale, która poświęcona została na występy artystyczne.

A to tylko niektóre z "nowinek", które budziły powszechny sprzeciw fanów piłki. FIFA jednak nic sobie z tego nie robi, a sternik federacji - Gianni Infantino - wszem i wobec ogłasza, że turniej był fantastyczny i odniósł wielki sukces. Nieco inne spojrzenie na całą sytuację mają ważne osobistości ze świata piłki. Słów krytyki pod adresem Infantino nie brakuje, a kolejną osobą, która ostro wypowiada się o sterniku FIFA jest szef La Liga.

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Infantino pod ostrzałem. Padają pod jego adresem ostre zarzuty

Javier Tebas udzielił obszernego wywiadu "La Gazzetta dello Sport". Hiszpan został zapytany o zmiany, jakie zostały wprowadzone na mundialu. Szef ligi hiszpańskiej nie gryzł się w język wyrażając swoją opinię. "FIFA robi to, co chce, kiedy chce i wyłącznie we własnym interesie, a nie dla dobra piłki. Jeśli potrzebuje 27-minutowej przerwy, to po prostu ją wprowadza. Przerwy na nawodnienie to totalne kłamstwo" - zauważa Tebas.

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"W La Lidze również je stosujemy, ale tylko wtedy, gdy naprawdę panują upały. Tymczasem na stadionach w Dallas, Los Angeles czy Atlancie działała klimatyzacja - na trybunach musiałem założyć sweter. To nie miało nic wspólnego z troską o zawodników. Chodziło o dodatkowy czas reklamowy" - zauważył szef La Liga. Tebas podkreśla, że FIFA wprowadza zmiany tylko dla własnych korzyści i nie zauważa, że przez to niszczy piłkę nożną.

Zdaniem szefa ligi hiszpańskiej Infantino powinien odejść, ale jednocześnie wie, że to się nie wydarzy. "Uważam, że jego czas już minął. Problem w tym, że ma za sobą cały system i federacje. Nie ma żadnego realnego kontrkandydata, bo nikt nie chce startować w wyborach z góry skazanych na porażkę. Tak właśnie działa ten system. Jest on chory u samych podstaw. Infantino nie powinien pozostać na stanowisku, ale obecny układ sił sprawia, że nic się nie zmienia" - podkreśla Tebas i dodaje, że słyszy od wielu osób słowa krytyki pod adresem Infantino, ale następnie te same osoby nie robią nic, żeby dokonać jakichkolwiek zmian na lepsze.

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Łysy mężczyzna w garniturze z logiem FIFA unosi kciuk do góry i uśmiecha się, stojąc wśród innych osób.
Gianni InfantinoJOSE BRETON / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFPAFP
Gianni Infantino
Gianni InfantinoPATRICK T. FALLONAFP


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