Infantino przynosi miliardy, o jakich nikt nie śnił. Sprzedaje nawet godność

Infantino szefuje największej sportowej organizacji na świecie, a samo posiadanie takiego stanowiska otwiera wszystkie drzwi i rozwiązuje splecione ręce. A przynajmniej tak było do tej pory, bo przy Donaldzie Trumpie prezydent FIFA nagle stał się jak malutki owad, który co najwyżej może podenerwować bzyczeniem. Problem w tym, że Infantino nie robi nawet tego. Nie reagował, gdy wyznaczony przez niego do pracy w USA somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan nie wjechał do kraju mimo ważnych dokumentów. Nie podjął żadnych dyplomatycznych kroków, gdy kapitan reprezentacji Iraku Aymen Hussein został zatrzymany i przesłuchiwany przez prawie siedem godzin na lotnisku w Chicago. Nie miał żadnej mocy sprawczej, gdy reprezentacji Iranu uniemożliwiono zorganizowanie bazy treningowej w USA i odesłano ją do Meksyku - nawet bez zgody na przeprowadzenie tradycyjnego przedmeczowego treningu na arenie, na której gra się mecz następnego dnia. Dyplomacja Infantino kończy się tam, gdzie zaczyna się władza Donalda Trumpa. Te dwa światy - mocy szefa FIFA oraz piromańskich zapędów administracji amerykańskiego prezydenta - ni w ząb się nie przenikają.

Zresztą gdy w przeddzień mundialu jeden z dziennikarzy BBC zapytał Szwajcara, czy nie czuje zażenowania z wyżej wymienionych powodów, ten wił się, by zachować twarz. - W 2035 roku kobiecy mundial odbędzie się, jak sądzę, w Wielkiej Brytanii. Czy uznałby pan za normalne, gdyby FIFA dyktowała brytyjskiemu rządowi, kogo ma wpuszczać do kraju, a kogo nie? - pytał. Następnie rozwinął tę myśl, tłumacząc, że FIFA "nie żyje na Księżycu, tylko na Ziemi", że "nie jest królem świata, który może rządzić rządami i służbami granicznymi", żemoże jedynie prowadzić rozmowy i próbować rozwiązywać problemy, ale nie ma władzy nad decyzjami państw dotyczącymi wiz czy kontroli granicznych. Bez zażenowania dodał także słowa: "czasami warto po prostu się uspokoić, wyluzować. Krzyczenie i wrzeszczenie nie pomaga znaleźć rozwiązania".

To sytuacja, którą można zobrazować znanym hasłem używanym z zasady po porażkach polskiej reprezentacji - jesteśmy rozczarowani, lecz nie zaskoczeni. Bo jakież znaczenie dla Donalda Trumpa mogą mieć przedstawicieli krajów, które w jego idealnej wizji świata w ogóle by nie istniały, skoro nawet o partnerach, z którymi organizuje mundial, wypowiada się z poziomu ich władcy?

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

Donald Trump o Meksyku i Meksykanach, przykładowe wypowiedzi

- "Kiedy Meksyk wysyła swoich ludzi, nie wysyła najlepszych. (…) Przywożą narkotyki. Przywożą przestępczość. Są gwałcicielami. A niektórzy, jak przypuszczam, są dobrymi ludźmi". To zdanie wywołało ogromny kryzys w relacjach Trumpa ze środowiskami latynoskimi, a część firm zerwała z nim współpracę.

- "Meksykański rząd wysyła tych złych, bo nie chce się nimi zajmować". Nie przedstawiono dowodów potwierdzających te tezy, a media fact-checkingowe wielokrotnie je kwestionowały.

- "Meksyk nas wykorzystuje", "oni śmieją się z nas", "pokonują nas gospodarczo", "nie są naszym przyjacielem". Przez całą kampanię 2015-2016 Trump przedstawiał Meksyk jako kraj wykorzystujący Stany Zjednoczone.

- W 2016 Trump podważał bezstronność sędziego federalnego Gonzalo Curiela, argumentując, że jego meksykańskie pochodzenie czyni go stronniczym wobec niego. Problem polegał na tym, że Curiel urodził się w USA. Wypowiedź została szeroko uznana za rasistowską.

Donald Trump o Kanadyjczykach

- "Kanada powinna być 51. stanem". W Kanadzie wypowiedź została odebrana jako podważanie suwerenności państwa.

- Zaczął publicznie określać premiera Kanady Justina Trudeau mianem "gubernatora" ("Gubernator Justin Trudeau Wielkiego Stanu Kanada"). W Kanadzie uznano to za celową kpinę z państwowości kraju.

- Twierdził, że granica USA - Kanada jest "sztuczną linią narysowaną linijką". Także ta wypowiedź została odebrana jako kwestionowanie odrębności Kanady.

- Trump twierdził bez przedstawiania dowodów, że "wielu ludzi w Kanadzie marzy o byciu 51. Stanem". Oczywiście sondaże w Kanadzie pokazywały wówczas bardzo niski poziom poparcia dla takiej idei.

Kiedy w czerwcu 2018 FIFA przyznała organizację mundialu USA, Kanadzie i Meksykowi, przekaz był prosty: trzy kraje, jeden turniej, wspólna Ameryka Północna. Ówczesny szef amerykańskiej federacji Carlos Cordeiro mówił o "jedności trzech narodów". Osiem lat później mistrzostwa świata ruszają w atmosferze, której FIFA raczej się nie spodziewała - lub starała się przymykać oko na przesłanki sugerujące, że tak może się stać. Zamiast opowieści o współpracy, pojawiły się cła, spory graniczne, dyskusje o migracji, a nawet sugestie, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA. W centrum właściwie wszystkich tych tematów stoi Donald Trump.

Ile pieniędzy przynosi Gianni Infantino?

Te drobne niedogodności Gianni Infantino jest w stanie przemilczeć. Kto wie - może idzie za tym interes, który da się wyrazić w amerykańskiej walucie? FIFA jeszcze nigdy nie zarabiała tak dobrze, a szwajcarski prezydent tej organizacji jest ostatnim, którego dotyczą moralne dylematy: pieniądze, czy etyka?

Finansowo FIFA pod rządami Infantino urosła bardzo mocno - oczywiście jako skutek komercjalizacji futbolu, powiększania turniejów i tworzenia nowych rozgrywek. Jeśli celem były pieniądze - a przecież nie wątpimy w takie intencje - został on zrealizowany z nawiązką. Licząc czteroletnie cykle, mówimy o podwojeniu przychodów względem lat 2011-2014. Wówczas Sepp Blatter, ówczesny skompromitowany (a jakże!) prezydent FIFA, wypracował 5,7 mld dolarów przychodów. Kolejne czterolecie Blattera to było 6,42 mld dolarów pod tym względem, podczas gdy pierwsze cztery lata Infantino przyniosły 7,57 mld dolarów, a kończący się właśnie okres 2023-2026 według szacunków sięgnie 11 mld dolarów. To oznaczałoby wzrost o 45 proc. względem i tak rekordowego czasu 2019-2022.

Infantino lubi przykrywać prawdziwy cel swoich działań poprzez powoływanie się na sianie ziaren futbolu w miejscach, które piłkarsko (bez powiększonego mundialu) byłyby wykluczone. Teraz - gdy wykluczające słowa i czyny stosuje Donald Trump - wybrał wygodne milczenie.

Problemy Irańczyków przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku FARSHAD ABBASI AFP

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News





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