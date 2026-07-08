We wtorek 7 lipca Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wydała komunikat, w którym poinformowała o wszczęciu dochodzenia w związku z incydentem, który miał miejsce jeszcze w trakcie fazy grupowej podczas meczu Argentyny i Republiki Zielonego Przylądka. Na spotkaniu tym obecny był znany amerykański youtuber Darren Jason Watkins Jr, znany lepiej pod pseudonimem IShowSpeed, który prowadził transmisje z rywalizacji w mediach społecznościowych.

W trakcie meczu IShowSpeed usłyszał okrzyki argentyńskich kibiców skierowane pod jego adresem i postanowił zwrócić się do nich, aby powtórzyli, co do niego mówią. Wtedy jeden z fanów "Albicelestes" zaczął wyzywać youtubera, nie powstrzymując się od rasistowskich obelg. "Idź płakać do zoo, cz*rnuchu" - dało się usłyszeć.

FIFA ogłosiła, że nie ma zamiaru przejść obojętnie wobec ataków w kierunku amerykańskiego youtubera. "FIFA stanowczo potępia rasizm, nienawiść i dyskryminację we wszelkich formach. Te działania nie mają miejsca w piłce nożnej, na Mistrzostwach Świata FIFA ani nigdzie indziej w społeczeństwie. (...) Mistrzostwa Świata FIFA to święto jedności, różnorodności i szacunku. Łączą ludzi, kultury i społeczności z całego świata, a każdy, kto działa w sposób podważający te wartości, nie jest mile widziany w naszej grze" - przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

Jak donosi agencja Associated Press, IShowSpeed i jego agenci zostali poproszeni o komentarzach w tej sprawie, jednak do tej pory nie zdecydowali się zabrać głosu.

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IShowSpeed, a właściwie Darren Jason Watkins Jr, ma ponad 50 mln subskrybentów na platformie YouTube, ponad 45 mln obserwujących na Instagramie oraz 47 mln followersów na TikToku. Influencer zyskał sławę m.in. dzięki publikacji contentu stricte piłkarskiego, słynie także z tego, że jego wielkim idolem jest Cristiano Ronaldo.

Youtuber transmitował mecz 1/8 finału, w którym Portugalczycy przegrali z Hiszpanią 0:1 po bramce Mikela Merino. Kiedy stało się jasne, że dla Cristiano Ronaldo był to ostatni występ w karierze na mistrzostwach świata, 21-letni Amerykanin zalał się łzami. "Myślałem, że wygra wszystko. (...) Modliłem się o to" - mówił przez łzy.

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Ostateczny komunikat. Ronaldo nie czekał z decyzją. FIFA oficjalnie potwierdza

IShowSpeed KENZO TRIBOUILLARD AFP

IShowSpeed IBRAHIM EZZAT/ANADOLU AGENCY AFP

Gianni Infantino, prezydent FIFA Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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