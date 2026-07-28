Infantino pod ostrzałem, ruszyło dochodzenie. Demokrata żąda wyjaśnień
Nie widać końca zamieszania wokół Gianniego Infantino, prezydenta FIFA oraz Donalda Trumpa, prezydenta USA po zakończonym już mundialu. W trakcie najważniejszej piłkarskiej imprezy o obydwu panach było bardzo głośno po m.in. zawieszeniu czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Teraz ws. Szwajcara ruszyło dochodzenie. Wszystko ze względu na... kontakty ze wspomnianym Trumpem. Sprawą zajmuje się Jamie Raskin, polityk Partii Demokratycznej, zasiadający w komisji sądownictwa Izby Reprezentantów.
Za nami już piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Finalnie najlepsi okazali się Hiszpanie, którzy w wielkim finale pokonali 1:0 Argentyńczyków. Cała impreza wywołała niemałe zamieszanie z kilku powodów. I to wcale niesportowych. Najgłośniej było zdecydowanie wokół Donalda Trumpa oraz Gianniego Infantino.
W końcu prezydent USA zwrócił się do prezesa FIFA z prośbą o zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. I wszystko poszło zgodnie z planem. Do tego wokół panów, a szczególnie Trumpa głośno było także przy okazji wręczenia trofeum dla kadry Hiszpanii. Ten zamiast zejść ze sceny i dać celebrować zwycięzcą, to wolał zostać tuż obok piłkarzy, by "skraść" całe show.
Niedługo po zakończeniu mundialu znów o zainteresowanych jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą Jamiego Raskina, czyli polityka z ramienia Partii Demokratycznej oraz członka komisji sądownictwa Izby Reprezentantów. Jak informuje "The Guardian", polityk w niedzielę wysłał do FIFA list, w którym domaga się dokumentów, które mogły ujawnić powiązania między organizacją a administracją Donalda Trumpa.
- Raskin zwrócił się do Infantino z apelem do FIFA o udostępnienie wszelkich dokumentów i komunikatów związanych z prezentami, płatnościami lub korzyściami przekazanymi Trumpowi i jego współpracownikom, a także rejestrów wizyt w biurze FIFA w Trump Tower, które FIFA nabyła w zeszłym roku. Komisja zażądała również, aby Infantino udzielił transkrypcji wywiadu - czytamy.
List do Infantino, dochodzenie już ruszyło. "Legalne przekupstwo"
Do tego dodano również treść całego listu, jaki miał otrzymać szwajcarski działacz. Raskin nie przebierał w środkach i wprost napisał, że Infantino starał się przypodobać Donaldowi Trumpowi oraz jego administracji. Powołał się również na jednego z profesorów prawa, który takowe działania nazwał "legalnym przekupstwem".
- Zburzył Pan zasady etyki FIFA i unieszkodliwił komisję etyki organizacji, eliminując większość jej członków. Ten brak przejrzystości i nadzoru utorował Panu drogę do przypodobania się administracji Trumpa za pomocą taktyk, które profesor prawa z Uniwersytetu Nowojorskiego i jeden z Pańskich byłych członków komisji etyki określili jako "legalne przekupstwo" - uzupełniono.
Warto przypomnieć, że w poniedziałek Infantino opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych obszerny wpis, który raz jeszcze miał na celu podsumowanie mistrzostw.