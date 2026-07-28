Za nami już piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Finalnie najlepsi okazali się Hiszpanie, którzy w wielkim finale pokonali 1:0 Argentyńczyków. Cała impreza wywołała niemałe zamieszanie z kilku powodów. I to wcale niesportowych. Najgłośniej było zdecydowanie wokół Donalda Trumpa oraz Gianniego Infantino.

W końcu prezydent USA zwrócił się do prezesa FIFA z prośbą o zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. I wszystko poszło zgodnie z planem. Do tego wokół panów, a szczególnie Trumpa głośno było także przy okazji wręczenia trofeum dla kadry Hiszpanii. Ten zamiast zejść ze sceny i dać celebrować zwycięzcą, to wolał zostać tuż obok piłkarzy, by "skraść" całe show.

Niedługo po zakończeniu mundialu znów o zainteresowanych jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą Jamiego Raskina, czyli polityka z ramienia Partii Demokratycznej oraz członka komisji sądownictwa Izby Reprezentantów. Jak informuje "The Guardian", polityk w niedzielę wysłał do FIFA list, w którym domaga się dokumentów, które mogły ujawnić powiązania między organizacją a administracją Donalda Trumpa.

- Raskin zwrócił się do Infantino z apelem do FIFA o udostępnienie wszelkich dokumentów i komunikatów związanych z prezentami, płatnościami lub korzyściami przekazanymi Trumpowi i jego współpracownikom, a także rejestrów wizyt w biurze FIFA w Trump Tower, które FIFA nabyła w zeszłym roku. Komisja zażądała również, aby Infantino udzielił transkrypcji wywiadu - czytamy.

List do Infantino, dochodzenie już ruszyło. "Legalne przekupstwo"

Do tego dodano również treść całego listu, jaki miał otrzymać szwajcarski działacz. Raskin nie przebierał w środkach i wprost napisał, że Infantino starał się przypodobać Donaldowi Trumpowi oraz jego administracji. Powołał się również na jednego z profesorów prawa, który takowe działania nazwał "legalnym przekupstwem".

- Zburzył Pan zasady etyki FIFA i unieszkodliwił komisję etyki organizacji, eliminując większość jej członków. Ten brak przejrzystości i nadzoru utorował Panu drogę do przypodobania się administracji Trumpa za pomocą taktyk, które profesor prawa z Uniwersytetu Nowojorskiego i jeden z Pańskich byłych członków komisji etyki określili jako "legalne przekupstwo" - uzupełniono.

Warto przypomnieć, że w poniedziałek Infantino opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych obszerny wpis, który raz jeszcze miał na celu podsumowanie mistrzostw.

Gianni Infantino ADEM ALTAN / AFP AFP

Gianni Infantino JOSE BRETON / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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