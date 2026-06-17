Infantino ogłosił po meczu Marciniaka. Sceny za oceanem, historyczny dzień

We wtorek za oceanem odbyły się łącznie cztery potyczki. Cały świat ekscytował się zwłaszcza konfrontacją Francuzów z Senegalczykami. Kilka godzin później z dumą telewizory włączali Polacy ze względu na Szymona Marciniaka. Płocczanin oficjalnie odhaczył kolejny mundial w swojej karierze i zapewne jeszcze pobiega z gwizdkiem podczas obecnie trwającej imprezy, pomimo wielu głosów niezadowolenia za zbyt lekkie potraktowanie Leo Messiego.

Gwiazdor Argentyńczyków, zdaniem niektórych ekspertów oraz kibiców, powinien otrzymać nawet czerwoną kartkę. Ale zamiast niej, pozostał na boisku, zdobywając później hat-tricka. Imponujący wyczyn legendarnego sportowca podziwiał wypełniony obiekt w Kansas City. Tego dnia spragnionymi emocji kibicami zalały się także inne stadiony. Widok wielu zajętych miejsc ucieszył działaczy międzynarodowej federacji. Szalenie podekscytowany był między innymi Gianni Infantino. Szef FIFA zamieścił nawet na Instagramie specjalne ogłoszenie.

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"WOW! 281 223 fanów odwiedziło dziś stadiony. 16 czerwca 2026 roku zostanie zapamiętany w całej historii mundiali! Trudno słowami podziękować naszym kibicom za przyniesienie koloru, atmosfery i emocji do tego turnieju. Trwająca obecnie impreza wciąż pokazuje, jak bardzo nasza dyscyplina jest uwielbiana i jak piłka nożna łączy świat" - napisał dumny Szwajcar, potwierdzając, że pobito historyczny rekord dziennej frekwencji.

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Kilkadziesiąt godzin wcześniej celebrował on dodatkowo z podobnego powodu, ponieważ pękła bariera miliona widzów na obiektach. "Bardzo dziękuję wszystkim naszym pasjonatom, którzy nadal wypełniają stadiony" - oznajmił 16 czerwca o poranku naszego czasu. Zapewne to nie koniec bicia rekordów przez FIFA.

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Gianni Infantino AFP

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