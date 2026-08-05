Gianni Infantino to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych i najmocniej krytykowanych postaci światowego futbolu w ostatnich miesiącach, a może nawet latach. Kamyczkiem do ogródka szefa FIFA był mundial, w trakcie którego nie brakowało skandali. Za największy uznano odroczenie kary, a w rzeczywistości anulowanie czerwonej kartki dla reprezentanta gospodarzy Folarina Baloguna.

Pozycja Infantino coraz słabsza. Głosy krytyki płyną z każdej strony

Pomysły działacza na dalsze rozszerzanie liczby uczestników mistrzostw świata, czy EURO budzą powszechny sprzeciw, a jego kolejne wypowiedzi tym bardziej oburzają kibiców, a także innych działaczy piłkarskich. Napięcie eskalowało do tego stopnia, że Infantino znalazł się wręcz na wylocie.

"Wielka schizma w świecie futbolu" - pisał ostatnio Kacper Dąderewicz z redakcji Interia Sport, odnosząc się do prób "obalenia" władzy Ifantino. Czarę goryczy przelała przekazana przez "The Times" informacja o planach sprzedaży prawa do mistrzostw świata prywatnym inwestorom.

Sam Infantino poczuł wreszcie, że grunt pali mu się pod nogami, w związku z czym starał się ostatnio szukać oparcia w Donaldzie Trumpie. Tyle że prezydent USA ma ważniejsze sprawy na głowie, w związku z czym odesłano go do sekretarza stanu - Marka Rubio, z którym miał w poniedziałek odbyć rozmowę.

Zaskakujący wpis Infantino o Mbappe. Francuzi oburzeni

Ostatnie działania szefa FIFA w środowisku odbiera się jako próbę ratowania stołka i odbudowy tragicznego PR-u. Tak właśnie potraktowano we Francji jego wtorkowy wpis, poświęcony Kylianowi Mbappe. Czas jego publikacji wywołał uzasadnione zaskoczenie.

Niezwykły Kylian Mbappé zdobył dublet na mistrzostwach świata, wygrywając po raz drugi z rzędu Złotego Buta dzięki dziesięciu trafieniom zanotowanym podczas turnieju w Ameryce Północnej! Kapitan Les Bleus ustanowił przy tym kilka rekordów, zostając m.in. najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek oraz reprezentacji Francji

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Tyle że od zakończenia mundialu zdążyły upłynąć już ponad dwa tygodnie. Czas podsumowań i wpisów w takim charakterze, w opinii komentujących, dawno już minął.

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Francuskie media, a w szczególności "RMC Sport" zwracają uwagę, że presja na Infantino rośnie, a ten wyraźnie stara się szukać publicznego wsparcia. W tym wypadku w osobie Kyliana Mbappe.

"Sprawy mają się wyjątkowo źle, jeśli ziomek ci gratuluje tego, kim jesteś. To znaczy, że jesteś w czarnej d***e, pobudka będzie brutalna", Biorąc pod uwagę aktualny kontekst wokół FIFA i jej prezydenta, nie jestem pewien, czy to oświadczenie Infantino pomoże Mbappé w walce o Złotą Piłkę", "On jest naprawdę zacofany, dziadek" - krytykowali wpis Infantino Francuzi.

Kryzys wizerunkowy Infantino jest potężny. Najbliższe miesiące mogą okazać się decydujące o jego przyszłości w strukturach FIFA. Jeśli jednek go przezwycięży, trudno wyobrazić sobie, żeby inna burza, czy kontrowersje miały pozbawić go stanowiska.

Gianni Infantino LEO BARRILARI AFP

Kylian Mbappe CHANDAN KHANNA AFP

Donald Trump i Gianni Infantino MANDEL NGAN / AFP AFP



