Pomysł z rozszerzeniem mundialu z 32 do 48 reprezentacji spotkał się z wielką krytyką środowiska piłkarskiego. W FIFA jednak nikt ani myślał porzucać tę ideę. Podczas mistrzostw świata 2026 rywalizowało ze sobą aż 48 drużyn. Najniżej notowana była ekipa Curacao (82. miejsce w rankingu FIFA z dnia 19.11.2025).

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Najwyżej w tymże rankingu plasowała się zaś Hiszpania. To właśnie zespół Luisa de la Fuente okazał się najlepszy w tej niespełna sześciotygodniowej rywalizacji. Za cztery lata piłkarze "La Furia Roja" będą bronić tytułu i stanie się to w okolicznościach absolutnie wyjątkowych.

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Mundial 2030 zostanie bowiem rozegrany w: Hiszpanii, Portugalii, Maroku, Argentynie, Urugwaju oraz Paragwaju. Najwięcej spotkań odbędzie się na Półwyspie Iberyjskim. Wciąż nie wiemy, gdzie zostanie rozegrany finał. Ta rywalizacja o najważniejszy mecz turnieju toczy się między Santiago Bernabeu w Madrycie oraz budowanym stadionem w Casablance.

Wiemy jednak, że mundial 2030 będzie wyjątkowy także z innego powodu. W turnieju za cztery lata zagrają bowiem aż 64 drużyny. Gianni Infantino przeforsował pomysł poszerzenia turnieju, co oczywiście przyniesie FIFA jeszcze większe pieniądze. Informacje w mediach społecznościowych przekazał prezydent CONMEBOL.

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"Kolejny turniej odbędzie się u nas! W 2030 roku Mistrzostwa Świata zawitają do Urugwaju, Argentyny i Paragwaju - to dla futbolu wspaniała okazja, by uczcić stulecie mundialu turniejem z udziałem 64 drużyn" - napisał niespodziewanie Alejandro Dominguez na portalu X.com.

Jak na razie wiemy, że turniej rozpocznie się 8 czerwca w Montevideo, a zakończy się 21 lipca. Pewne udziału są reprezentacje: Hiszpanii, Portugalii, Maroko, Urugwaju, Argentyny oraz Paragwaju. Rozszerzenie turnieju oznacza, że obejrzymy prawdopodobnie aż szesnaście czterozespołowych grup.

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Rodri IMAGO/WILLIAM VOLCOV East News





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