Ikona powiedziała "pas". Ogłoszenie zaraz po meczu. "Ostatni występ"

Riyad Mahrez odchodzi z reprezentacji Algierii. Skrzydłowy ogłosił tę decyzję w wywiadzie z beIN Sports po porażce ze Szwajcarią (0:2) w 1/16 finału mistrzostw świata.

To był mój ostatni występ w reprezentacji. To był mój ostatni mecz

Riyad Mahrez żegna się z reprezentacją Algierii. Koniec po 119 meczach

Następnie przeszedł do krótkiej analizy starcia z Helwetami. - Celem był awans. To był mecz, który mogliśmy wygrać. Straciliśmy dwie bramki przez błędy, na tym poziomie płaci się cenę - powiedział.

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Jego statystyki w kadrze narodowej zamykają się więc na 119 meczach i 40 golach. 35-latek od 2015 roku był zawodnikiem podstawowego składu, choć nie mógł wystąpić na Pucharze Narodów Afryki 2023 i 2025 oraz Pucharze Narodów Arabskich 2021 i 2025. W ostatnich miesiącach częściej rozgrywał po 60-70 minut niż 90, lecz pozostał pierwszym wyborem na prawe skrzydło.

Na tym mundialu zasłużył się ratunkiem dla swojej drużyny przy wyniku 1:2 z Austrią. Ten rezultat eliminował Algierczyków, lecz były gwiazdor Manchesteru City (opuścił Anglię w 2023 r.) trafił do siatki w 60. i 90. minucie. Dublet dał tak duży spokój, że nawet bramka Austriaków w końcówce na 3:3 nie oznaczała wypadnięcia za burtę turnieju, lecz tylko spadek z drugiego na trzecie miejsce w grupie.

Mahrez pozostaje w futbolu klubowym. Czeka go ostatni sezon z obecnie obowiązującego 4-letniego kontraktu z saudyjskim Al-Ahli.

Żegnający się Riyad Mahrez Emilee Chinn Getty Images

Riyad Mahrez od lat jest największą gwiazdą algierskiej piłki Ayman Aref AFP





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