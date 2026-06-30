Ibrahimović się "odpalił", wskazał winnego klęski giganta. "Jestem wściekły"

Wieczorem 29 i w godzinach nocnych 30 czerwca doszło do naprawdę intrygujących starć w ramach mundialu 2026. Wielkie emocje zaczęły się od niełatwego triumfu Brazylii nad Japonią (2:1), a potem doszło do ogromnej sensacji związanej z odpadnięciem z MŚ Niemiec po starciu z Paragwajem (1:1, 3:4 w karnych).

Zwieńczeniem tego futbolowego maratonu stało się współzawodnictwo Holandii z Marokiem, w którym również padł remis 1:1 i doszło do serii "jedenastek", z których zwycięsko wyszły "Lwy Atlasu" (3:2). Choć nie można powiedzieć, że doszło tu do takiego szoku jak w przypadku klęski "Die Mannschaft", to przegrana "Oranje" z pewnością odbiła się szerokim echem w mediach.

Ibrahimović mocno po porażce Holandii na MŚ 2026. "Winę ponosi Koeman"

Głos w jej sprawie zabrał chociażby Zlatan Ibrahimović, który podczas mistrzostw pełni rolę eksperta telewizji FOX. Były szwedzki napastnik w trakcie swej kariery spędził trochę czasu w "Kraju Tulipanów" jako gracz Ajaxu Amsterdam, który prowadził wówczas Ronald Koeman, obecny selekcjoner "Pomarańczowych" - "Ibra" obszedł się jednak ze szkoleniowcem bez sentymentów.

"Myślę, że winę za tę porażkę ponosi Koeman, nie byłem w stanie rozpoznać holenderskiej drużyny" - orzekł 44-latek. "Przegrał z tożsamością, która nie jest tożsamością holenderską i to sprawia, że jestem wściekły" - dodał były futbolista, cytowany m.in. przez portal "talkSPORT".

Jeśli przegrywasz, rób to z własną tożsamością, jako ktoś, kim faktycznie jesteś

Mundial 2026: Maroko zmierzy się z Kanadą

Pogromcy "Oranje" z Maroka w kolejnej rundzie mundialu, czyli 1/8 finału, zmierzą się z jednym ze współgospodarzy zmagań, Kanadą. Zespół spod znaku klonowego liścia wcześniej wyeliminował RPA przy skromnym triumfie 1:0.

Potyczka ta odbędzie się 4 lipca o godz. 19.00 czasu polskiego.

Ronald Koeman Mindaugas Kulbis East News

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport