W najlepsze w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku trwają piłkarskie mistrzostwa świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego do gry przystąpiła grupa F, czyli grupa, w której potencjalnie miała grać reprezentacja Polski. "Na dzień dobry" doszło już do hitu, a dokładniej meczu Holandii z Japonią.

Wydawało się, że faworytami są zawodnicy z Europy. I starali się to udowodnić od pierwszych minut. Mimo to wszystkie gole padały w drugiej części spotkania. Zespół Rolanda Koemana dwukrotnie wychodził na prowadzenie, lecz dwukrotnie je tracił. Ostatecznie starcie zakończyło się podziałem punktów i remisem 2:2.

Taki rezultat zdecydowanie na zadowala ekipy "Oranje", co podkreślają tamtejsze media. Dobrze znany "De Telegraaf" już w tytule zaznacza, że Japończycy zadali "potężny cios" doprowadzając do remisu w samej końcówce.

- Japonia zadaje potężny cios holenderskiej drużynie narodowej w końcowej fazie meczu - zatytułowano artykuł.

Do tego oberwało się również wspomnianemu selekcjonerowi ekipy, któremu zarzucono błędne zmiany. - To rozczarowujący wynik. Trudno było pojąć, jak daleko Holandia pozwoliła się zepchnąć w końcówce meczu. Zmiany Koemana również nie przyniosły oczekiwanego efektu - uzupełniono.

To nie koniec słów krytyki w kierunku Holendrów. Dziennikarze z serwisu Nu.nl wporst przyznają, że ich reprezentanci zwyczajnie zmarnowali okazję na wygraną.

- Holandia marnuje zwycięstwo w końcówce. Tak nie można - zatytuowano podsumowanie spotkania.

W Holandii poruszenie, decydowały ostatnie minuty. "Wydawało się"

Zdaniem portalu ad.nl fakt, że Holendrzy dwukrotnie dali się zaskoczyć mając przewagę jest niepokojący. Mimo to są dalej nastawieni pozytywnie na pozostałe dwa mecze fazy grupowej. Jak tłumaczą, remis 2:2 daje spore szanse na nadchodzące rywalizację. A te odbędą się ze Szwecją i Tunezją.

- Wydawało się, że zwycięstwo jest już w kieszeni. Jednak Daichi Kamada popsuł świętowanie Holendrów w ostatniej chwili, zdobywając bramkę głową. Wynik 2:2 wciąż daje spore szanse na nadchodzące mecze, ale fakt, że Holandia dwukrotnie straciła przewagę, z pewnością jest niepokojący i trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski - czytamy.

Następny mecz Holandia zagra w sobotę 20 czerwca ze wspomnianą Szwecją. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:00 czasu polskiego.

Holenderscy kibice Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP

Holandia - Japonia Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP





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