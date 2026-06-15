Holendrzy grzmią po remisie, to nie tak miało wyglądać. Od razu piszą o jednym

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Za nami już pierwsze spotkanie grupy F (w niej mogła grać reprezentacja Polski) na mistrzostwach świata. W otwierającym rywalizację meczu Holendrzy tylko zremisowali z Japonią 2:2 tracąc prowadzenie w samej końcówce meczu. Taki wynik ekipa Ronalda Koemana może traktować jako spore rozczarowanie. Nie inaczej uważają także tamtejsze media.

Piłkarze reprezentacji Holandii
Piłkarze reprezentacji HolandiiANP via Getty ImagesGetty Images

W najlepsze w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku trwają piłkarskie mistrzostwa świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego do gry przystąpiła grupa F, czyli grupa, w której potencjalnie miała grać reprezentacja Polski. "Na dzień dobry" doszło już do hitu, a dokładniej meczu Holandii z Japonią.

Wydawało się, że faworytami są zawodnicy z Europy. I starali się to udowodnić od pierwszych minut. Mimo to wszystkie gole padały w drugiej części spotkania. Zespół Rolanda Koemana dwukrotnie wychodził na prowadzenie, lecz dwukrotnie je tracił. Ostatecznie starcie zakończyło się podziałem punktów i remisem 2:2.

Taki rezultat zdecydowanie na zadowala ekipy "Oranje", co podkreślają tamtejsze media. Dobrze znany "De Telegraaf" już w tytule zaznacza, że Japończycy zadali "potężny cios" doprowadzając do remisu w samej końcówce.

Zobacz również:

Kłopoty reprezentacji Urugwaju. Nie mogą dostać się do USA
Mundial

Kolejny skandal na mundialu. Reprezentacja uziemiona, odmówili im wjazdu do USA

Igor Szarek
Igor Szarek

- Japonia zadaje potężny cios holenderskiej drużynie narodowej w końcowej fazie meczu - zatytułowano artykuł.

Do tego oberwało się również wspomnianemu selekcjonerowi ekipy, któremu zarzucono błędne zmiany. - To rozczarowujący wynik. Trudno było pojąć, jak daleko Holandia pozwoliła się zepchnąć w końcówce meczu. Zmiany Koemana również nie przyniosły oczekiwanego efektu - uzupełniono.

To nie koniec słów krytyki w kierunku Holendrów. Dziennikarze z serwisu Nu.nl wporst przyznają, że ich reprezentanci zwyczajnie zmarnowali okazję na wygraną.

- Holandia marnuje zwycięstwo w końcówce. Tak nie można - zatytuowano podsumowanie spotkania.

W Holandii poruszenie, decydowały ostatnie minuty. "Wydawało się"

Zdaniem portalu ad.nl fakt, że Holendrzy dwukrotnie dali się zaskoczyć mając przewagę jest niepokojący. Mimo to są dalej nastawieni pozytywnie na pozostałe dwa mecze fazy grupowej. Jak tłumaczą, remis 2:2 daje spore szanse na nadchodzące rywalizację. A te odbędą się ze Szwecją i Tunezją.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Może dzielić szatnię z Lewandowskim, teraz ujawnia szczegóły. "Wszyscy widzą"

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Wydawało się, że zwycięstwo jest już w kieszeni. Jednak Daichi Kamada popsuł świętowanie Holendrów w ostatniej chwili, zdobywając bramkę głową. Wynik 2:2 wciąż daje spore szanse na nadchodzące mecze, ale fakt, że Holandia dwukrotnie straciła przewagę, z pewnością jest niepokojący i trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski - czytamy.

Następny mecz Holandia zagra w sobotę 20 czerwca ze wspomnianą Szwecją. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:00 czasu polskiego.

Zobacz również:

Kłopoty reprezentacji Urugwaju. Nie mogą dostać się do USA
Mundial

Kolejny skandal na mundialu. Reprezentacja uziemiona, odmówili im wjazdu do USA

Igor Szarek
Igor Szarek
Tłum kibiców ubranych w pomarańczowe koszulki i akcesoria, wiwatujących i machających flagami narodowymi podczas wydarzenia sportowego.
Holenderscy kibiceKeita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP
Zawodnik reprezentacji Holandii wślizgiem próbuje zablokować strzał japońskiego piłkarza podczas meczu, a dwóch innych graczy uważnie obserwuje akcję tuż przy polu karnym.
Holandia - JaponiaKeita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun AFP


Liga Narodów. Najlepsze zagrania w meczu Słowenia - Japonia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja