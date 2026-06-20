Holandia - Szwecja. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Holandia zagra ze Szwecją w swoim drugim meczu na mistrzostwach świata 2026. "Oranje" będą chcieli odnieść pierwsze zwycięstwo na tym turnieju. O to może być im jednak niełatwo, ponieważ pogromcy Polaków z baraży pokazali w starciu z Tunezją znakomitą formę. O której godzinie mecz Holandia - Szwecja? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze Holandii w pomarańczowych strojach świętują gola na murawie podczas mundialu 2026, w tle trybuny.
Holandia w drugim meczu MŚ 2026 zagra ze pogromcą reprezentacji Polski, czyli SzwecjąSTEFAN KOOPSAFP

Mecz Holandia - Szwecja na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Holandia - Szwecja. Mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Holandia wciąż marzy o mistrzostwie świata. Jak na razie mimo wielu generacji wybitnych piłkarzy ta sztuka "Oranje" się nie udała. Czy tym razem będzie inaczej? Holendrzy nienajlepiej weszli w turniej. W pierwszym spotkaniu zmierzyli się z Japonią, a przed pierwszym gwizdkiem trudno było wskazać faworyta. Ostatecznie padł remis 2:2.

W drugim meczu reprezentacja Holandii zagra ze Szwecją. Jeszcze kilka miesięcy temu byłaby wielkim faworytem, ale od momentu przejęcia reprezentacji Szwecji przez Grahama Pottera, piłkarze z "Kraju Trzech Koron" prezentują się świetnie. Wystarczy powiedzieć, że inaugurację tych MŚ rozbili Tunezję aż 5:1.

Co ciekawe, będzie to dopiero pierwsze od dziewięciu lat spotkanie tych reprezentacji. Ostatni mecz odbył się w ramach eliminacji mistrzostw świata 2018 i Holandia wygrała wówczas 1:0. Łączny bilans między tymi zespołami w 25 konfrontacjach, to 12 zwycięstw Holandii, osiem Szwecji i pięć remisów. Piłka jest zatem po stronie Holendrów, ale będący na fali Szwedzi mogą tego wieczora zaskoczyć ekipę Ronalda Koemana.

Mecz Holandia - Szwecja na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 20 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Dwóch piłkarzy w pomarańczowych strojach Holandii świętuje zdobycie gola na boisku podczas meczu, jeden z nich unosi ręce w geście radości, a drugi z szerokim uśmiechem biegnie obok niego.
Reprezentacja Holandii może się niebywałym rekordemARIC BECKER / AFPAFP
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, zawodnik w żółtej koszulce koncentruje się na grze, a gracz w czerwonej koszulce podąża tuż za nim.
Szwecja w pierwszym meczu na mistrzostwach świata 2026 rozbiła Tunezję 5:1Photo by JULIO CESAR AGUILAR / AFPAFP


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