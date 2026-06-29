Holandia - Maroko. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Holandia - Maroko w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 29 na 30 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Holandia - Maroko. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu 2026?

Reprezentacja Holandii zgodnie z przewidywaniami wygrała rywalizację w grupie F. "Oranje" zdobyli siedem punktów, tracąc dwa "oczka" w starciu z Japonią. Poza tym w znakomitym stylu rozbili Szwecję aż 5:1 oraz Tunezję 3:1.

W 1/16 finału MŚ 2026 rywalem Holandii będzie Maroko. "Lwy Atlasu" świetnie spisały się w fazy grupowej, także gromadząc siedem punktów. Piłkarze z Afryki w pierwszej kolejce zremisowali 1:1 z Brazylią, a następnie pokonali 1:0 Szkocję i 4:2 Haiti.

To będzie czwarty bezpośredni mecz obu tych ekip. Co ciekawe, każdy z nich zakończył się wynikiem 2:1, najpierw na korzyść Holandii, a następnie Maroko. Taki sam rezultat padł także w ostatnim spotkaniu miedzy tymi drużynami w 2017 roku, wówczas na korzyść "Oranje". Dziś niewielkimi faworytami zdają się Holendrzy, ale Marokańczycy mają spore szanse, aby zaskoczyć i pokonać piłkarzy Ronalda Koemana.

Holandia - Maroko. Mecz 1/16 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Holandia - Maroko w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 29 na 30 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Reprezentacja Holandii HANS VAN DER VALK AFP

Reprezentacja Maroka w piłce nożnej GORDON DONOVAN AFP





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