Holandia - Japonia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Mecz Holandia - Japonia na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 14 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Holandia - Japonia. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Holandia była jednym z rywali reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ 2026. Ostatecznie to właśnie "Oranje" wygrali rywalizację grupową, a "Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce, które poskutkowało grą w barażach, które zakończyły się niepowodzeniem. Holendrzy, którzy mimo wielu znakomitych generacji piłkarzy wciąż czekają na pierwszy tytuł mistrzów świata, przed turniejem rozegrali dwa sparingi i w obu wypadli bardzo rozczarowująco. Najpierw przegrali 0:1 z Algierią, a następnie po męczarniach pokonali Uzbekistan 2:1.

Ich dzisiejszy rywal, czyli Japonia wypadł znacznie lepiej. "Niebiescy Samurajowie" tuż przed mundialem rozegrali tylko jeden sparing, w którym wygrali 1:0 z Islandią. Natomiast od lipca ubiegłego roku nie mieli okazji grać o punkty, dlatego w tym czasie odbyli jeszcze osiem meczów kontrolnych, w których odnieśli pięć zwycięstw (w tym 1:0 nad Anglią i 3:2 nad Brazylią), a także dwa razy zremisowali i raz przegrali. Japończycy pozostają jednak niepokonani od już od siedmiu spotkań, dlatego do konfrontacji z Holandią wcale nie podchodzą z pozycji "underdoga".

Mecz Holandia - Japonia na mundialu 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 14 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Virgil van Dijk i Memphis Depay JOHN THYS / AFP AFP

Takefusa Kubo jest jedną z największych gwiazd reprezentacji Japonii Yuichi Yamazaki AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP