Choć w Europie mecze piłkarskie rzadko bywają przerywane z powodu opadów deszczu, w Stanach Zjednoczonych obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa, opierające się m.in. na wytycznych National Oceanic and Atmospheric Administration. Zasada jest prosta i nie znosi kompromisów: jeśli w promieniu 8 mil (ok. 13 kilometrów) od stadionu zostanie zarejestrowane uderzenie pioruna, mecz zostaje natychmiast przerwany.

W takiej sytuacji piłkarze muszą zejść do szatni, a kibice proszeni są o opuszczenie otwartych trybun i schronienie się w zadaszonych korytarzach obiektu. Gra nie może zostać wznowiona przez co najmniej 30 minut od ostatniego wyładowania. Największym problemem jest jednak to, że każde kolejne uderzenie pioruna w strefie zagrożenia całkowicie resetuje ten zegar. Może to prowadzić do sytuacji, w której pauza trwa w nieskończoność.

Wizja wielogodzinnych przerw nie jest tylko hipotetyczna. Dobrym przykładem są ubiegłoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata, podczas których mecz Chelsea z Benficą w Charlotte został wstrzymany zaledwie cztery minuty przed upływem regulaminowego czasu gry. Ostatecznie, z powodu wciąż powracających wyładowań, spotkanie trwało cztery godziny i 38 minut. Podobne opóźnienia, sięgające od kilkudziesięciu minut do półtorej godziny, odnotowano również podczas meczów RB Salzburg - Pachuca czy Ulsan - Mamelodi Sundowns na Florydzie.

Francja i Irak zagrają w cieniu nawałnicy

Zagrożenie to staje się niezwykle palące już teraz. Najbliższe spotkanie grupy I, w którym Francja zmierzy się z Irakiem, może paść ofiarą żywiołu. Mecz zaplanowano na Lincoln Financial Field w Filadelfii, czyli obiekcie z całkowicie otwartym dachem. Meteorolodzy przewidują w tym regionie silne burze z piorunami, niszczycielski wiatr i ryzyko powodzi błyskawicznych dokładnie w godzinach rozgrywania meczu.

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Lauren Lambrugo z komitetu organizacyjnego Philadelphia Soccer 2026 przyznaje, że wdrożono odpowiednie protokoły ewakuacyjne dla kibiców i jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną oni skierowani do bezpiecznych stref na stadionie do czasu ustąpienia zagrożenia. Burze są zapowiadane od 14:00 do 19:00 czasu lokalnego, podczas gdy mecz rozpocznie się o 17:00.

W niedalekim rejonie New Jersey kilka godzin później odbędzie się mecz Norwegia - Senegal. W okolicach Nowego Jorku również istnieje ryzyko burz i opadów, jednak do czasu rozpoczęcia meczu meteorolodzy przewidują zakończenie opadów.

Duży znak zapytania widnieje również przy wtorkowym spotkaniu Anglia - Panama w Foxborough pod Bostonem. Sytuacja nie zapowiada się tak dramatycznie jak w przypadku spotkania Francja - Irak w Filadelfii, ale mimo to pogoda w stanie Massachusetts również może pokrzyżować plany organizatorów.

Które stadiony są bezpieczne?

Czerwiec i lipiec to w Ameryce Północnej miesiące szczególnej aktywności burzowej. Chociaż niektóre z aren mistrzostw świata, na przykład w Atlancie, Dallas, Houston czy Los Angeles, posiadają zamknięte lub rozsuwane dachy gwarantujące pełne bezpieczeństwo, to niestety znaczna część rozgrywek odbywa się na stadionach całkowicie otwartych.

Eksperci wskazują, że najbardziej zagrożonymi rejonami są miasta Wschodniego Wybrzeża, takie jak Filadelfia, Nowy Jork/New Jersey, Boston oraz Miami. W tym kontekście największe obawy budzi fakt, że to właśnie stadion w New Jersey będzie gospodarzem wielkiego finału.

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Co na to FIFA?

Co ciekawe, przepisy FIFA nie narzucają żadnego sztywnego limitu czasowego, po którym opóźniony mecz musi zostać definitywnie odwołany, każdy przypadek jest analizowany indywidualnie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa widzom. Jeśli potężna burza zatrzyma się nad stadionem na wiele godzin, ostatecznością może być przeniesienie dokończenia meczu na następny dzień, z zachowaniem dotychczasowego wyniku i czasu gry.

Dla organizatorów turnieju o tak napiętym harmonogramie i rygorystycznych wymaganiach stacji telewizyjnych takie sytuacje stanowią absolutny koszmar logistyczny. W obliczu nieobliczalnej natury kibicom oraz gwiazdom futbolu pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość, mecze tegorocznego mundialu mogą potrwać o wiele dłużej, niż ktokolwiek by sobie tego życzył.

Z Nowego Jorku, Adam Lewicki - Interia Sport

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Didier Deschamps NICOLAS TUCAT / AFP AFP





Kibice Republiki Zielonego Przylądka świętują remis w meczu z Urugwajem. WIDEO CHARLOTTE MACHADO / AFPTV / AFP AFP