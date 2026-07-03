Hit zagrożony, FIFA naprawdę chce to zrobić. Wielka zmiana na mundialu

Zbliżamy się do kluczowej fazy mistrzostw świata. W grze pozostało już niewiele drużyn, a w najbliższych godzinach poznamy pełne grono zespołów, które awansowały do 1/8 finału. Wśród nich znaleźli się Anglicy.

"Lwy Albionu", choć nie bez problemów, pokonały DR Konga 2:1. To ekipa z Afryki jako pierwsza objęła prowadzenie. W rolę ratowników Anglii wcielili się tym razem Harry Kane - autor dwóch trafień, do spółki z Anthonym Gordonem - asystującym przy obu bramkach.

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Mecz Anglia - Meksyk zagrożony. Wszystko przez pogodę

W 1/8 finału Anglię czeka bój z rewelacyjnie spisującymi się gospodarzami mundialu - Meksykanami. Najnowsze prognozy nie są jednak dla drużyn optymistyczne. Z uwagi na ryzyko wystąpienia burz mecz może zostać przeniesiony.

FIFA rozważa zmianę terminarza i przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu. Pierwotnie starcie miało rozpocząć się 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że termin ulegnie, ku niezadowoleniu podopiecznych Thomasa Tuchela, zmianie.

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Sami Mokbel z BBC Sport przekazał, że tego dnia nad obiektem Estadio Banorte w Meksyku spodziewane są obfite opady i gwałtowne burze. Z tego powodu organizatorzy mistrzostw świata biorą na poważnie pod uwagę przesunięcie godziny rozpoczęcia spotkania.

Miałoby się ono rozpocząć w niedzielę 5 lipca o godzinie 20:00 czasu polskiego. Takie rozwiązanie jest jednak nie w smak Anglikom. Gdy dowiedzieli się oni o planie FIFA, mieli być kompletnie zaskoczeni.

Na ten moment ani Angielski Związek Piłki Nożnej (FA), ani Meksykańska Federacja Piłkarska nie zostały poinformowane o planowanej zmianie harmonogramu. W związku z tym szykują się aktualnie na rozegranie spotkania zgodnie z piewrotnym terminem.

Zarówno Anglicy, jak i Meksykanie z uwagą z pewnością będą śledzili, jak rozwinie się sytuacja i będą wyczekiwali komunikatów w tej sprawie.





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