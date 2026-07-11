W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Turniej wszedł już w decydującą fazę, a aktualnie toczy się walka o półfinały. W gronie najlepszych czterech drużyn zameldowała się już Francja, która wygrała 2:0 z Marokiem. Do ekipy Didiera Deschampsa w piątkowy wieczór dołączyła także Hiszpania.

Mistrzowie Europy po dość ekscytującym spotkaniu ograli 2:1 Belgów, dzięki czemu również zameldowali się w strefie medalowej imprezy. Jedną z największych gwiazd rywalizacji bez wątpienia był Lamine Yamal. Mimo że skrzydłowy FC Barcelona nie zapisał się w raporcie meczowym, stanowił spore zagrożenie dla rywali.

Co ciekawe, niemal od początku imprezy 18-latek ma specjalne wsparcie. W ćwierćfinale podobnie jak w meczu m.in. 1/16 finału z Austrią kibicował mu młodszy brat - Keyne. Urodzony w 2022 roku młodzieniec został wówczas kilkukrotnie uchwycony przez kamery podczas żywiołowego wspierania członka swojej rodziny.

W trakcie rywalizacji z Belgią było podobnie, a gdy sam zainteresowany zorientował się, że jest nagrywany zaczął być jeszcze bardziej... ekspresyjny.

Brat Yamala skradł show, tak zachowywał się w trakcie meczu

Podczas spotkania wygłupiał się, a nawet w pewnym momencie pokazał język. Nagranie z jego udziałem szybko stało się prawdziwym viralem i zaczęło być komentowane przez użytkowników sieci.

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Należy pamiętać, że Keyne ma dopiero trzy latka. Nie jest to pierwszy raz, gdy osobiście wspiera starszego brata. Według niektórych źródeł jest on stałym gościem Spotify Camp Nou, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa FC Barcelona. Wiele prawdopodobne jest, że ujrzymy go również na trybunach spotkania półfinałowego z Francją.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Lamine Yamal ETIENNE LAURENT AFP





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