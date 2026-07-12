Hit, Polacy w roli sensacji mundialu. Słynny duchowny w akcji

Reprezentacja Norwegii została "czarnym koniem" oraz największą sensacją - może obok Republiki Zielonego Przylądka - sensacją tegorocznych mistrzostw świata. I to na wielu polach. Sprawili bowiem sporo zamieszania swoją grą, ale i otoczką, jaka towarzyszyła kolejnym występom podopiecznych trenera Stale Solbakken.

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Po mundialu w głowie kibiców zostaną zapewne dwa obrazki. Jeden z nich to portret Erlinga Haalanda, którego kolejne gole doprowadzały do ekstazy nie tylko Skandynawów, ale i wielu postronnych fanów. Drugi to natomiast słynne wiosłowanie, które stało się prawdziwym hitem.

Dwa uderzenia w bęben, a następnie głośny okrzyk i gest przyciągania rąk niczym na łodzi Wikingów - taki sposób na doping, ale i wspólną pomeczową celebrę wraz z piłkarzami znaleźli sobie Norwegowie. Obrazki wiosłujących kibiców trafiały do przekazu telewizyjnego przy okazji każdego kolejnego spotkania Martina Odegaarda i spółki. Podbiły także media społecznościowe, stając się źródłem memów, przeróbek i wielu inspiracji.

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Ta moda dotarła i do naszego kraju. W sieci pojawiło cieszące się sporą popularnością nagranie, na której w Norwegów "wcielili się Polacy". A do wspólnego wiosłowania powiódł ich znany duchowny i kaznodzieja - ojciec Adam Szustak, nadając sygnał uderzeniami w bęben.

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Te sceny rozegrały się podczas Festiwalu Życia w Kokotku. - Co roku na początku lipca impreza przyciąga tysiące młodych osób z Polski i zagranicy. Od 2018 roku spotykamy się w Kokotku, leśnej dzielnicy Lublińca na Śląsku. Przez cały tydzień śpimy pod namiotami oraz bawimy się i modlimy przed festiwalową sceną! - piszą o tym wydarzeniu na oficjalnej stronie internetowej jego organizatorzy.

Takie nagrania najlepiej świadczą o tym, jak wielką furorę zrobili norwescy piłkarze, podbijając - bez względu na końcowe rozstrzygnięcia - nie tylko mundialowe stadiony, ale i serca wielu kibiców na całym świecie.

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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