Reprezentacja Hiszpanii, co trzeba przyznać wprost, od samego początku była stawiana w roli jednego z głównych faworytów do sięgnięcia po mistrzostwo świata w trakcie mundialu 2026 rozgrywanego w Ameryce Północnej.

Choć na rozkręcenie się machiny trenera Luisa de la Fuente trzeba było chwilę poczekać - wszak rozpoczęła ona turniej od bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka - to na koniec zmagań wyglądała ona już jak rozpędzona lokomotywa.

Po pokonaniu m.in. Portugalii, Belgii i Francji "La Furia Roja" zagrała w finale z grającą twardo - czasem zdecydowanie zbyt twardo - Argentyną, a jedyną, zwycięską bramkę w meczu zdobył Ferran Torres. Nie był to jednak jedyny wielki bohater tamtego wieczoru.

Hiszpanie zdominowali bowiem też nagrody indywidualne turnieju - najlepszym młodym zawodnikiem wybrano Paua Cubarsiego, najlepszym bramkarzem Unaia Simona, a najlepszym futbolistą w ogóle został Rodri. Przy tej postaci zaś warto zatrzymać się na dłużej.

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Kolejne osiągnięcia w karierze Rodriego. Skompletował wszystkie najważniejsze laury

Rodri w niemal każdym meczu swej kadry na MŚ rozegrał pełny wymiar minut - wyjątkiem była potyczka z Kabowerdeńczykami, gdzie opuścił murawę w 87. minucie oraz finał, kiedy został ściągnięty w pierwszej połowie dogrywki. Można jednak śmiało rzec, że kapitan drużyny niemal zawsze był "pod prądem" - i za swe występy praktycznie zawsze zbierał dobre opinie.

Nagroda MVP przekazana akurat w jego ręce nie jest więc wyborem specjalnie kontrowersyjnym, nawet jeśli konkurencję miał tu niemałą, chociażby w postaci króla strzelców MŚ Kyliana Mbappe. Tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia.

Rodri wraz z tym wyróżnieniem osiągnął już naprawdę wszystko jeśli mowa o futbolu. Ma on w swym dorobku liczne krajowe mistrzostwa i puchary (w Anglii, zdobyte z Manchesterem City), klubowe mistrzostwo świata, puchar Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary Europy, a na poletku reprezentacyjnym triumf w Lidze Narodów, mistrzostwo Europy i świata wraz z tytułami najlepszego gracza Euro i MŚ. No i oczywiście w 2024 roku trafiła do niego Złota Piłka.

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Nie może dziwić, że ukuło się powiedzenie, iż Rodri "przeszedł piłkę nożną" czy po prostu "przeszedł tę grę" - takie słowa były w ostatnim czasie powtarzane w sieci wielokrotnie. Tego typu sformułowanie padło chociażby w artykule "The Guardian", a redakcja zwróciła przy tym uwagę, że Rodri jest jednym z zaledwie czterech piłkarzy, którzy zgarnęli triumfy na MŚ, ME, w LM oraz otrzymali ZP. Pozostała trójka to Gerd Muller, Franz Beckenbauer i Zinedine Zidane. Jeśli zaś spojrzymy na sprawę nieco szerzej i włączymy w statystykę również triumfatorów Copa America, co można uznać za tytuł w pewien sposób równoważny zwycięstwu na ME, to ta elita poszerzy się do siedmiu osób, do listy dołączą bowiem Rivaldo, Ronaldinho i Leo Messi.

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Gdyby 30-latek ot tak, dla kaprysu, zakończył jutro karierę, to bez dwóch zdań mógłby cieszyć się emeryturą z poczuciem całkowitego spełnienia. Jego osiągnięciami można by spokojnie obdzielić kilku sportowców.

Pomocnik jednak nie ma zamiaru oczywiście składać broni, a przed nim kolejne potencjalne tytuły. Można spokojnie mówić już głośno o tym, że być może niebawem postawi on na półce swej prywatnej gabloty kolejną Złotą Piłkę...

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Poprzednio tego typu laur zdobył on w 2024 roku - właśnie po tym, jak wygrał z "La Furia Roja" wielki turniej, Euro, na którym okrzyknięto go najbardziej wartościowym graczem. Historia tymczasem kołem się toczy...

Redakcja portalu Goal.com, która regularnie przygotowuje tzw. power rankingi kandydatów do ZP w najnowsze odsłonie zestawienia, zaprezentowanej już po mundialu, umieściła Hiszpana na szóstej pozycji wśród najpoważniejszych pretendentów, wyżej ceniąc Mbappe, Olise, Messiego, Yamala i w końcu Kane'a, który został "number one".

Tom Maston opisujący szczegółowo każdego z graczy zwrócił uwagę, że wiele w ostatnim czasie namieszały w karierze Rodriego problemy zdrowotne - zwłaszcza zerwanie więzadła krzyżowego, po którym, już w kampanii 25/26, gracz nie robił jakichś wybitnych liczb.

Jednakże wszystko to poszło w zapomnienie na MŚ, gdzie Rodri był jednym z najlepszych zawodników reprezentacji Hiszpanii, zdobywając swój drugi tytuł [z kadrą]. Wybrany piłkarzem turnieju, Rodri nagle wrócił do walki o kolejną Złotą Piłkę, co wielu uważało za nieosiągalne

Najbliższa gala Złotej Piłki odbędzie się 26 października 2026 roku w Londynie. To może być naprawdę ekscytująca odsłona plebiscytu...

Rodri Sebastian Frej/REPORTER East News

Rodri STEFAN KOOPS AFP

Mundial 2026: Pau Cubarsi, Rodri, Unai Simon Buda Mendes AFP





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