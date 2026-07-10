Kibice reprezentacji Belgii oraz Hiszpanii obserwując poczynania swoich drużyn w 1/8 finału mistrzostw świata przeżywali ogromne emocje. Aktualni mistrzowie Europy długo męczyli się z Portugalczykami, których pokonali dopiero po golu w doliczonym czasie gry. Dżokerem w talii Luisa de la Fuente okazał się Mikel Merino.

Belgowie z kolei po szalonym starciu w ramach 1/16 finału tym razem zaliczyli "spacerek" gromiąc 4:1 reprezentację USA. Temu spotkaniu towarzyszyły ogromne kontrowersje. Wszystko przez decyzję FIFA, która zawiesiła karę dla Folarina Baloguna za czerwoną kartkę z poprzedniego spotkania. Sam prezydent USA Donald Trump przyznał, ze kontaktował się w tej sprawie z Giannim Infantino.

Wymiana ciosów w pierwszej połowie. Hiszpanie nie wykorzystali swojej przewagi

Od pierwszego gwizdka w Los Angeles żadna z drużyn nie chciała mocniej zaatakować, nie odsłaniając się tym samym przed swoim przeciwnikiem. Aktywniejsi byli Hiszpanie, do których należały pierwsze próby w tym spotkaniu. Belgowie jednak dobrze reagowali blokując strzały Rodriego oraz Alexa Baeny.

W odpowiedzi nieudanie głową uderzał belgijski obrońca Maxim De Cuyper. W 21. minucie niebezpiecznie dużo miejsca pod polem karny Belgów otrzymał Lamine Yamal. Młody gwiazdor FC Barcelony skierował jednak futbolówkę z dala od bramki strzeżonej przez Thibaut Courtois.

Worek z bramkami rozerwał się w 30. minucie spotkania. Ofensywnie nastawiony Pedro Porro przytomnie zauważył w polu karnym Daniego Olmo. Courtoius obronił strzał zawodnika Barcelony, lecz w szesnastce odnalazł się niepilnowany Fabian Ruiz. Żaden z rywali nie zdążył do niego doskoczyć, dzięki czemu chwilę później 30-latek świętował pierwszego gola na mundialu.

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Bardzo duży udział przy tym trafieniu miał Yamal, którego prostopadłe podanie do Porro rozruszało całą akcję. 18-latek zaledwie pięć minut później sprawdził czujność Courtois. Hiszpan groźnie uderzał z rzutu wolnego, lecz Belg był w stanie sparować futbolówkę po jego uderzeniu. Yamal rozkręcał się z minuty na minutę. W 40. minucie świetnie ograł rywala i znów strzelał na bramkę Belgów - ponownie bez pożądanego finiszu.

Belgowie przez znakomitą część pierwszej połowy nie mieli żadnego argumentu w ofensywie. Wszystko zmieniło się w 41. minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska Timothy'ego Castagne'a znakomitym uderzeniem głową popisał się Charles De Ketelaere. Co istotne, był to dopiero pierwszy gol stracony przez Hiszpanów na tym mundialu.

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Hiszpanie mają jednego bohatera. On znów to zrobił. Zadecydował gol w 88. minucie

Po przerwie gra Hiszpanów wciąż koncentrowała się wokół Yamala. Młody gwiazdor już na początku drugiej połowy przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem, lecz i tak w tej sytuacji był na pozycji spalonej. W 52. minucie z kolei jego kolejny strzał został zablokowany. Z tego rzutu rożnego niecelnie uderzał Olmo. W odpowiedzi tylko w boczną siatkę trafił De Cuypers.

Po kilku biernych minutach gra tuż przed przerwą na nawodnienie wyraźnie się rozkręciła. Najpierw Courtois obronił kolejny strzał Yamala. W odpowiedzi Unai Imon musiał wysilić się po próbie Kevina de Bruyne. Niespełna minutę po tym uderzeniu Belgowie znów musieli się bronić. Yamal tym razem podawał, a Mikel Oyarzabal strzelił wprost w bramkarza rywala.

W 67. minucie kibice belgijscy zamarli. Na murawę padł Courtois, zdecydowanie najlepszy zawodnik ich reprezentacji w tym spotkaniu. Golkiper Realu Madryt potrzebował pomocy fizjoterapeutów, wskazując na mięsień czworogłowy uda. As Belgów ostatecznie nie dał rady grać i w 71. minucie zastąpił go Senne Lammens. Courtois opuszczając murawę z trudem powstrzymywał łzy.

Roszada ta niewiele zmieniła w obrazie meczu. Hiszpanie wciąż dominowali w posiadaniu piłki, nieustannie próbując atakiem pozycyjnym rozbić szyki przeciwnika. Brakowało z ich stron strzałów na bramkę świeżo wprowadzonego golkipera, co niebezpiecznie zbliżało ich do dogrywki. W międzyczasie ze zdrowiem przegrał również de Bruyne. Kapitan Belgów już wcześniej zgłaszał problemy z urazem, a finalnie zasygnalizował konieczność przeprowadzenia zmiany.

Ostatecznie nie doszło do dogrywki. W 88. minucie po atomowym uderzenie Pau Cubarsiego Lammens odbił piłkę przed siebie. Zaskoczeni Belgowie nie zdołali zareagować, a po raz kolejny bohaterem Hiszpanów został Mikel Merino. Zawodnik Arsenalu zachował się najprzytomniej, wbijając piłkę do bramki z najbliższej odległości.

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Już w doliczonym czasie gry Belgowie mogli ponownie wyrównać. Alexis Saelemaekers z lewej strony pola karnego minął Simona i dogrywał do ustawionego w środku Romelu Lukaku. Aymeric Laporte w tej sytuacji nie zawiódł, oddalając zagrożenie od swojej bramki, ratując jednocześnie Hiszpanom awans do najlepszej czwórki mundialu.

Hiszpanie są już pewni gry w strefie medalowej mistrzostw świata. W półfinale czeka ich największy dotychczasowy test na tym turnieju. Drużyna Luisa de la Fuente zmierzy się w Dallas z reprezentacją Francji. Mecz ten odbędzie się 14 lipca o godz. 21:00 polskiego czasu.

Statystyki meczu Hiszpania 2 - 1 Belgia Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 17 5 Strzały celne 8 2 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 119 45





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