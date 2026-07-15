Hiszpanie triumfują. Francuzi na kolanach, a to nie koniec. Jest komunikat FIFA

Reprezentacja Hiszpanii nie rozpoczęła mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku udanie. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente w pierwszym meczu turnieju sensacyjnie zremisował 0:0 z rewelacją imprezy - Republiką Wysp Zielonego Przylądka. Po tym meczu selekcjoner zmienił swoją koncepcję.

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Zrezygnował z jednego pomocnika na rzecz skrzydłowego i ta zmiana okazała się trafiona w punkt. Od drugiego meczu - z Arabią Saudyjską Hiszpanie rozpoczęli zwycięski marsz, zostawiając w pokonanym polu naprawdę mocne reprezentacje. Mowa oczywiście o Portugalii i Belgii.

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Prawdziwym testem miało być jednak spotkanie półfinałowe z Francuzami. Na boisku w Dallas zmierzyły się ze sobą lider rankingu FIFA - "Trójkolorowi" oraz wicelider rankingu FIFA - Hiszpanie. Faworytem tej rywalizacji była ekipa wyżej notowana w oficjalnym zestawieniu FIFA.

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Wygrali jednak Hiszpanie i zrobili to naprawdę przekonująco. Dzięki temu wynikowi doszło do zmiany na czele rankingu FIFA. Nowym liderem zostali właśnie Hiszpanie, którzy za pokonanie Francuzów otrzymali dodatek ponad 30 oczek. Obecnie prowadzą z dorobkiem 1965.61 punktów, Francja ma ich 1948.97.

Podium zamykają Argentyńczycy, którzy tracą do "Trójkolorowych" ledwie 5,5 punktu. To sprawia, że już niebawem Francuzi mogą spaść na ostatnie miejsce na podium. Wszystko zależeć będzie od spotkania Argentyna - Anglia. Drugi półfinł mundialu 2026 już dziś o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Didier Deschamps i Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP





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