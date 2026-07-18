Do tej pory Lamine Yamal na mundialu nie był tak decydujący, jak choćby podczas mistrzostw Europy w 2024 roku, w których triumfowali Hiszpanie. Brylował on wówczas na prawym skrzydle, a na lewym swoimi atakami spustoszenie w szeregach rywali siał Nico Williams. Obaj obecnie są pod formą, co jest pokłosiem problemów zdrowotnych.

Yamal opuścił trening. Niepokój przed finałem mundialu

Yamal jednak pozostaje kluczowym dla Luisa de la Fuente zawodnikiem, bez którego ten nie wyobraża sobie obecnie podstawowej jedenastki. W związku z tym tak wielkie poruszenie w mediach wywołała wiadomość, iż skrzydłowy Barcelony opuścił czwartkowy trening.

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Jakby tego było mało, kamery uchwyciły go z bandażem na lewym udzie, a więc tym, które było kontuzjowane przed mundialem. Kibiców uspokajać zaczął dziennikarz Alfredo Martinez. Z jego ustaleń wynikało, że Yamal, a także Pedro Porro trenują już normalnie z resztą drużyny.

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Mimo to kibice wciąż domagali się potwierdzenia, że ich idol będzie w stanie zagrać w finale mundialu z Argentyną. Głos na dzień przed finałem postanowił w końcu zabrać Luis de la Fuente. Ogłosił, że sytuacja uległa zmianie, a 19-latkowi nic nie dolega. Można mówić zatem o kolejnym zwrocie akcji ws. Yamala.

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"Tak, po ostatnim meczu miał drobny problem. To efekt uderzenia w jednej z sytuacji w polu karnym. Zapobiegawczo, dla bezpieczeństwa i dlatego, że wciąż odczuwał lekki dyskomfort, który nie pozwalał mu trenować na 100%, zdecydowaliśmy, że będzie pracował według indywidualnego programu" - dodał, odnosząc się do opuszczonego przez wychowanka Barcy treningu.

Finał mistrzostw świata rozegrany zostanie w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00. Dzień wcześniej, w sobotę o 23:00 Francja i Anglia zmierzą się w meczu o 3. miejsce. Relację na żywo z obu spotkań możesz śledzić na Interia Sport.

Lamine Yamal STEFAN KOOPS AFP

Luis de la Fuente Lars Baron AFP

Lamine Yamal MAURO PIMENTEL AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP