Hiszpanie świętowali, nagle pojawiła się Shakira. Już odlicza. Zostało niewiele

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Ten wieczór Hiszpanie zapamiętają na zawsze. W poniedziałek w Madrycie doszło do obchodów mistrzostwa świata. Po szesnastu latach "La Furia Roja" znowu znalazła się na szczycie piłkarskiego globu. Ceremonia na Plaza de Cibeles miała kilka niespodzianek, a jedną z nich było nagranie od Shakiry.

Lamine Yamal i Nico Williams w koszulkach 'CAMPEONES 2026', obok Shakira w różowo-pomarańczowym stroju z mikrofonem.
Lamine Yamal, Nico Williams i ShakiraLuciano LimaGetty Images

W poniedziałkowy wieczór na ulice Madrytu wyszły aż 2 miliony osób. Według rządu 120 tysięcy z nich stało na Plaza de Cibeles, czyli głównym punkcie obchodów zwycięstwa w mistrzostwach świata. To właśnie tam stała scena, na której - podobnie jak 2 lata temu po zwycięstwie w EURO 2024 - stanęła znana hiszpańska piosenkarka Aitana. Zaśpiewała swój hit "Superestrella", który wyszedł w maju 2025 roku, ale stał się najważniejszą piosenką towarzyszącą "La Furia Roja" na tegorocznym mundialu.

Gości muzycznych było więcej, jak chociażby rockowy zespół Arde Bogotá. Razem wystąpiły Ana Mena i Lola Indigo oraz Lucycalys i DJ Tony Grox. Organizatorzy zapowiadali kilka niespodzianek i jedną z nich okazało się pokazanie na telebimie nagrania od Shakiry.

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Tomasz Chabiniak

Kolumbijska piosenkarka cały czas kojarzy się z czempionatami globu, do tego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku nagrała utwór "Dai Dai", wystąpiła na ceremonii otwarcia w Mexico City, jak i half-time show podczas finału w New Jersey.

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- Chcę pogratulować "La Roja" tego tak zasłużonego zwycięstwa. Ta drużyna naprawdę pokazała, co znaczy pracować razem, mieć jeden umysł i jedno serce. Bardzo chciałabym teraz z wami być i świętować z całą mocą. Wszyscy mi tu mówią, że jestem talizmanem Hiszpanii, ale to ona przynosi mi szczęście. To pokazuje, że mamy nierozerwalną więź. Kocham was i widzimy się niedługo, naprawdę niedługo. Świętujcie! - powiedziała, wysyłając na końcu "całusa" do kamery.

Duży ekran z twarzą kobiety w koszulce reprezentacji Hiszpanii, otoczony elementami graficznymi z hiszpańskim herbem i hasłem „Reyes del Mundo 2026”, na scenie poniżej grupa ludzi, w tym zawodnicy i personel, świętujący przed liczną publicznością.
Nagranie od Shakiry podczas mistrzowskiej fety HiszpaniiEuropa Press SportsGetty Images

W ostatnim fragmencie ewidentnie nawiązała do serii aż dwunastu koncertów, którą niebawem da w stolicy Hiszpanii. Zaplanowano je na 18, 19, 20, 25, 26 i 27 września oraz 2, 3, 4, 9, 10 i 11 października.

Losy Shakiry z historią MŚ sięgają 2010 roku, gdy stworzyła hit "Waka Waka", a Hiszpania wygrała tamten turniej. Niedługo później Kolumbijka weszła w związek z Gerardem Pique (zakończony w czerwcu 2022 r.), ich dwóch synów (Milan i Sasha) urodziło się w Barcelonie.

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