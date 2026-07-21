Hiszpanie świętowali, nagle pojawiła się Shakira. Już odlicza. Zostało niewiele

W poniedziałkowy wieczór na ulice Madrytu wyszły aż 2 miliony osób. Według rządu 120 tysięcy z nich stało na Plaza de Cibeles, czyli głównym punkcie obchodów zwycięstwa w mistrzostwach świata. To właśnie tam stała scena, na której - podobnie jak 2 lata temu po zwycięstwie w EURO 2024 - stanęła znana hiszpańska piosenkarka Aitana. Zaśpiewała swój hit "Superestrella", który wyszedł w maju 2025 roku, ale stał się najważniejszą piosenką towarzyszącą "La Furia Roja" na tegorocznym mundialu.

Gości muzycznych było więcej, jak chociażby rockowy zespół Arde Bogotá. Razem wystąpiły Ana Mena i Lola Indigo oraz Lucycalys i DJ Tony Grox. Organizatorzy zapowiadali kilka niespodzianek i jedną z nich okazało się pokazanie na telebimie nagrania od Shakiry.

Kolumbijska piosenkarka cały czas kojarzy się z czempionatami globu, do tego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku nagrała utwór "Dai Dai", wystąpiła na ceremonii otwarcia w Mexico City, jak i half-time show podczas finału w New Jersey.

Wielka niespodzianka na fecie Hiszpanii. Zobaczyli Shakirę. Zwróciła się do fanów

- Chcę pogratulować "La Roja" tego tak zasłużonego zwycięstwa. Ta drużyna naprawdę pokazała, co znaczy pracować razem, mieć jeden umysł i jedno serce. Bardzo chciałabym teraz z wami być i świętować z całą mocą. Wszyscy mi tu mówią, że jestem talizmanem Hiszpanii, ale to ona przynosi mi szczęście. To pokazuje, że mamy nierozerwalną więź. Kocham was i widzimy się niedługo, naprawdę niedługo. Świętujcie! - powiedziała, wysyłając na końcu "całusa" do kamery.

Nagranie od Shakiry podczas mistrzowskiej fety Hiszpanii Europa Press Sports Getty Images

W ostatnim fragmencie ewidentnie nawiązała do serii aż dwunastu koncertów, którą niebawem da w stolicy Hiszpanii. Zaplanowano je na 18, 19, 20, 25, 26 i 27 września oraz 2, 3, 4, 9, 10 i 11 października.

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Losy Shakiry z historią MŚ sięgają 2010 roku, gdy stworzyła hit "Waka Waka", a Hiszpania wygrała tamten turniej. Niedługo później Kolumbijka weszła w związek z Gerardem Pique (zakończony w czerwcu 2022 r.), ich dwóch synów (Milan i Sasha) urodziło się w Barcelonie.

Shakira na half-time show podczas finału MŚ TAKUYA MATSUMOTO East News

Shakira w przerwie finału Copa America Carmen Mandato/Getty Images AFP





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