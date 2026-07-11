Hiszpanie ledwo zeszli z boiska i zapadł "wyrok". Jednogłośna porażka

Reprezentacja Hiszpanii przyzwyczaiła kibiców futbolu w przeszłości do tego, że jest jedną z najsilniejszych drużyn na świecie i nie bez powodu sięgnęła po mistrzostwo Europy przed dwoma laty.

Również podczas mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie, już od samego początku "La Furia Roja" wskazywana była jako jeden z faworytów do wygrania całego turnieju i chociaż gra ekipy z Półwyspu Iberyjskiego w niektórych momentach pozostawia wiele do życzenia, to awansowała ona właśnie do półfinału, pokonując 2:1 Belgię.

Luis de la Fuente musi teraz jednak skupić się jeszcze bardziej na swojej pracy, bowiem w kolejnej rundzie Hiszpanii przyjdzie się zmierzyć z rozpędzoną Francją, która gra jak natchniona. Nic więc dziwnego, że w studiu pomeczowym na antenie "TVP Sport", eksperci jednogłośnie wskazali, że to Francja ma ich zdaniem większe szanse na awans do finału mundialu.

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- Jestem też w obozie Francuzów - rozpoczął Jakub Wawrzyniak zgadzając się ze swoim przedmówcą, Januszem Michallikiem. - Natomiast zastanawia mnie w tym meczu półfinałowym, jak Francuzi zareagują, bo w mojej ocenie to Hiszpanie będą częściej w posiadaniu piłki - tak zakładam - analizował dalej były reprezentant Polski.

Z podobnego założenia wychodzi również Jerzy Brzęczek, który chociaż jest pod wrażeniem gry "La Furia Roja", to również spodziewa się awansu Francji do wielkiego finału.

- Porównując progres od ostatniego półfinału Euro, to większy plus w mojej opinii to reprezentacja Francji. Jeśli dzisiaj porównalibyśmy też dyspozycję Francuzów i dyspozycję w dniu dzisiejszym Hiszpanów - rozpoczął były selekcjoner "Biało-czerwonych". - Dwie potęgi, to nie ma żadnego "ale", ale... na dzień dzisiejszy jednak Francja, w moim odczuciu, pod wieloma względami, prezentuje perfekcyjny taktycznie team - skwitował.

O tym, czy eksperci "TVP Sport" jednogłośnie wskzaując na Francję mieli rację, przekonamy się już we wtorek 14 lipca. Spotkanie Francji z Hiszpanią rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa ze spotkania prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jerzy Brzęczek w Wiśle Kraków Piotr Matusewicz East News





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