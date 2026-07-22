Na ten moment czekali wszyscy kibice piłki nożnej na świecie. 19 lipca 2026 roku odbył się finał tegorocznej edycji mistrzostw świata. W boju o miano najlepszej ekipy na planecie starli się ze sobą reprezentanci Hiszpanii oraz Argentyny.

Po pojedynku dotychczasowego mistrza świata z najlepszą drużyną Europy wiele osób spodziewało się niezapomnianego widowiska. Sytuacja wyglądała jednak nieco inaczej. Grający widowiskowy futbol Hiszpanie całkowicie zdominowali Leo Messiego i spółkę. Argentyńczycy próbowali postawić desperacki opór, a w swoich działaniach uciekali się oni do bardzo brutalnych metod.

Ostatecznie o losach tego spotkania zdecydował gol, zdobyty przez Ferrana Torresa w drugiej połowie dogrywki. Tym sposobem na konto reprezentacji Hiszpanii wpadło drugie mistrzostwo świata.

Historyczny triumf Hiszpanów. Przed nimi nie dokonał tego jeszcze nikt

Zwycięstwo na tegorocznym mundialu ma jednak absolutnie historyczny wymiar. Reprezentacja Hiszpanii dokonała bowiem czegoś, co na zawsze zapisze się w annałach piłki nożnej.

Rok 2024 był dla "La Furia Roja" niezwykle udany. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego sięgnęła wówczas po mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo olimpijskie. Z racji na specyfikę wspomnianych rozgrywek, Hiszpanie dzierżą oba te tytuły aż do dziś. Jednocześnie kilka dni temu ich dorobek powiększył się o tytuł mistrza świata. Żadna inna reprezentacja nie mogła dotąd pochwalić się posiadaniem trzech tak istotnych tytułów w jednym momencie.

Oczywiście nie zostały one wywalczone przez tych samych zawodników. W igrzyskach olimpijskich udział biorą bowiem jedynie reprezentanci U-23 (plus trzech zawodników w dowolnym wieku). W kadrze nowych mistrzów świata znalazło się jednak kilku zawodników, którzy dwa lata temu sięgali po olimpijskie złoto. Są to między innymi: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia czy Marc Pubill. Żaden z nich nie znajdował się jednak w kadrze, która w tym samym roku wywalczyła mistrzostwo Starego Kontynentu. Jest jednak jeden gracz, który był obecny przy wszystkich wspomnianych wyżej triumfach "La Furia Roja". Alex Baena, bo o nim mowa, znajdował się w szeregach Hiszpanów podczas IO 2024, mistrzostw Europy 2024 oraz mistrzostw świata 2026.

Na uwagę zasługują również poczynania pań. Reprezentantki Hiszpanii także nie mogą w ostatnim czasie narzekać na brak sukcesów. Są bowiem posiadaczkami mistrzostwa świata kobiet, wywalczonego w 2023 roku.

Pedri i Ferran Torres David Ramos AFP

Nico Williams i Gavi cieszą się ze zdobycia mistrzostwa świata FRANCK FIFE AFP

Gavi z pucharem za mistrzostwo świata Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





"To byłoby niesprawiedliwe, gdyby Argentyna wygrała mistrzostwa". Tomasz Hajto szczerze po finale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport