Hiszpania w półfinale, w mediach zawrzało. Bohater narodowy wskazany wprost

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Hiszpanii po dość niepozornej inauguracji swych występów na mundialu 2026 - bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka - zaczęła stopniowo wchodzić na wyższe obroty i wygrała pięć kolejnych spotkań. 10 lipca "La Furia Roja", już na poziomie ćwierćfinału, wyeliminowała z turnieju Belgię i fakt ten naturalnie stał się głównym tematem w hiszpańskich dziennikach sportowych, które wyróżniały przede wszystkim Mikela Merino, strzelca kluczowego gola.

Mikel Merino w czerwonej koszulce z numerem 6 przy chorągiewce narożnej, w tle kibice i fotoreporterzy.
Mikel MerinoPAUL ELLISAFP

Po czwartkowym starciu Francji z Marokiem w ćwierćfinałach mistrzostw świata 2026 doszło do kolejnego wielkiego hitu - wieczorem 10 lipca na murawie SoFi Stadium w kalifornijskim Inglewood stanęły naprzeciw siebie bowiem jedenastki Hiszpanii oraz Belgii.

Z konfrontacji tej zwycięsko wyszła "La Furia Roja", która pokonała "Czerwone Diabły" 2:1 po trafieniach Fabiana Ruiza i Mikela Merino przy jednym golu Charlesa De Ketelaere. Po końcowym gwizdku hiszpańskie media naturalnie szeroko komentowały przebieg i wynik tej rywalizacji.

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"Dwie minuty dla Merino to naprawdę dużo" - zatytułował swój artykuł Hector Martinez z dziennika "As" odnosząc się do faktu, że wspomniany piłkarz gola na wagę triumfu zdobył dosłownie w mgnieniu oka po swym wejściu na boisko. "Walka była zacięta, jak można było się spodziewać po ćwierćfinałach MŚ, ale Hiszpania w końcu dotarła do ziemi obiecanej: półfinału" - dodał autor.

"Superbohater Mikel Merino" - tak z kolei zawodnika określił Jose Luis Hurtado z dziennika "Marca". "Pomocnik, ponownie będący w świetnej formie strzeleckiej, przypieczętował zwycięstwo po fatalnej pomyłce Lammensa, zmiennika Courtois, który doznał kontuzji w końcówce spotkania" - napisał dziennikarz odnosząc się do sytuacji, w której Lammens "wypluł" futbolówkę przed siebie, a Merino skorzystał z okazji do dobitki.

Ferran Martinez z "Mundo Deportivo" zwrócił z kolei uwagę, że awans nie był wcale łatwy do wywalczenia dla Hiszpanów. "To nie był tylko banał. Luis de la Fuente ostrzegał, że Belgia będzie najtrudniejszym przeciwnikiem" - podkreślił autor. Nie zabrakło też odniesień do bohatera starcia, którego tu określono jako "San Merino".

Jordi Gil z "Diario Sport" stwierdził, że było to "dramatyczne zwycięstwo", a popis Merino określił mianem "cudownego gola". "Drużyna była bardzo ambitna i atakowała bramkę przeciwnika do samego końca" - podkreślił Gil, doceniając postawę swych rodaków.

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Pewna euforia w obozie Hiszpanów jest tu zrozumiała, ale już niebawem będą oni musieli skupić się na kolejnym olbrzymim wyzwaniu - w półfinale mistrzostw świata ich oponentami będą Francuzi. Do zmagań "La Furia Roja" z "Les Bleus" dojdzie 14 lipca o godz. 21.00 według czasu środkowoeuropejskiego.

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Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Mikel Merino, Dani Olmo i Nico Williams
Mikel Merino, Dani Olmo i Nico WilliamsROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
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