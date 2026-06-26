Hiszpania - Urugwaj. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Hiszpania zagra z Urugwajem w jednym z największych hitów ostatniej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Oba zespoły stoczą walkę o zwycięstwo w grupie, ale też muszą uważać, by nie spaść na trzecie miejsce. Spotkanie zostanie rozegrany w nocy z 26 na 27 czerwca. O której godzinie mecz Hiszpania - Urugwaj? Gdzie obejrzeć w TV? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w czerwonych koszulkach reprezentacji Hiszpanii podczas meczu mistrzostw świata 2026.
Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji HiszpaniiALEXANDRE MARTINSAFP

Mecz Hiszpania - Urugwaj na mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 26 na 27 czerwca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Hiszpania - Urugwaj. Forma obu zespołów na mundialu i historyczny bilans

Reprezentacja Hiszpanii zaczęła MŚ 2026 od wielkiego falstartu. Piłkarze Luisa de la Fuente ledwie zremisowali 0:0, z jak się później okazało, jedną z rewelacji tego turnieju, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Dla Hiszpanów to bez wątpienia jedna z największych kompromitacji w historii występów na mundialu. W drugim spotkaniu "La Furja Roja" zaprezentowała się już znacznie lepiej, pokonując Arabię Saudyjską 4:0.

Ostatnim rywalem Hiszpanii w fazie grupowej turnieju będzie Urugwaj. Piłkarze z Ameryki Południowej jak na razie mocno zawodzą, bo zremisowali 1:1 z Arabią Saudyjską i 2:2 z Republiką Zielonego Przylądka, czyli znacznie niżej notowanymi przeciwnikami. Nie jest to dobra wróżba dla Fede Valverde i jego kolegów przed starciem z faworyzowaną Hiszpanią. Wiele wskazuje na to, że Urugwaj na drugim mundialu z rzędu może nie wyjść z grupy, bo istnieją duże podstawy by sądzić, że RZP jest w stanie pokonać Arabię Saudyjską.

Za Urugwajczykami nie przemawia również historyczny bilans. Dotychczas oba zespoły spotykały się 10 razy. Pięciokrotnie wygrywała Hiszpania i pięciokrotnie padł remis. To oznacza, że Urugwaj jeszcze nigdy nie pokonał Hiszpanów. Czy w najbliższym spotkaniu uda im się przełamać tę niemoc? Niewiele jest ku temu przesłanek.

Mecz Hiszpania - Urugwaj. MŚ 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Hiszpania - Urugwaj na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 26 na 27 czerwca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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