Hiszpania - RZP. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL 2026]

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 15 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Hiszpanii w sparingach przed mistrzostwami świata 2026 wypadła umiarkowanie. Najpierw zremisowała 1:1 z Irakiem, a następnie pokonała 3:1 Peru. Same eliminacje aktualni mistrzowie Europy przeszli jednak bez najmniejszych problemów, tracąc punkty tylko w ostatnim spotkaniu z Turcją, które zremisowali 2:2. Na tych MŚ "La Furia Roja" jest jednym z faworytów do triumfu i powtórzenia sukcesu z 2010 roku, kiedy zdobyła jedyne jak dotąd mistrzostwo świata.

Pierwszym rywalem Hiszpanów będzie debiutująca na mistrzostwach świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. "Niebieskie Rekiny" świetnie spisały się w eliminacjach grupy afrykańskiej, wygrywając grupę z przewagą czterech punktów nad drugim Kamerunem. Natomiast w przedmundialowych RZP pokonała 3:0 Serbię oraz Bermudy. Najpopularniejszymi piłkarzami tej reprezentacji są Logan Costa (Villarreal), Wagner Pina (Trabzonspor) oraz Sidny Lopes Cabral, który tuż przed MŚ zamienił Benficę Lizbona na Trabzonspor. Hiszpania w tej konfrontacji będzie zdecydowanym faworytem.

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka na MŚ 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 15 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Lamine Yamal w reprezentacji Hiszpanii GONGORA AFP

Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka w piłce nożnej Carlos Rodrigues Getty Images





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP