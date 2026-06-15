Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. O której mecz? [TRANSMISJA, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Hiszpania zagra z Republiką Zielonego Przylądka w 1. kolejce mistrzostw świata 2026. Mistrzowie Europy zmierzą się zatem z debiutantem, ale jednocześnie ekipą, która pewnie wygrała swoją grupę eliminacyjną. O której godzinie mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Hiszpańscy piłkarze w czerwono-niebieskich strojach świętują na stadionie podczas meczu
Hiszpania jest jednym z największych faworytów do zwycięstwa mundialu 2026CARL DE SOUZAAFP

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka na mundialu 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 15 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Mundial 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Hiszpanii w sparingach przed mistrzostwami świata 2026 wypadła umiarkowanie. Najpierw zremisowała 1:1 z Irakiem, a następnie pokonała 3:1 Peru. Same eliminacje aktualni mistrzowie Europy przeszli jednak bez najmniejszych problemów, tracąc punkty tylko w ostatnim spotkaniu z Turcją, które zremisowali 2:2. Na tych MŚ "La Furia Roja" jest jednym z faworytów do triumfu i powtórzenia sukcesu z 2010 roku, kiedy zdobyła jedyne jak dotąd mistrzostwo świata.

Pierwszym rywalem Hiszpanów będzie debiutująca na mistrzostwach świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. "Niebieskie Rekiny" świetnie spisały się w eliminacjach grupy afrykańskiej, wygrywając grupę z przewagą czterech punktów nad drugim Kamerunem. Natomiast w przedmundialowych RZP pokonała 3:0 Serbię oraz Bermudy. Najpopularniejszymi piłkarzami tej reprezentacji są Logan Costa (Villarreal), Wagner Pina (Trabzonspor) oraz Sidny Lopes Cabral, który tuż przed MŚ zamienił Benficę Lizbona na Trabzonspor. Hiszpania w tej konfrontacji będzie zdecydowanym faworytem.

Mecz Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka na MŚ 2026 zostanie rozegrany w dzisiaj 15 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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Jedenastu piłkarzy reprezentacji Wysp Zielonego Przylądka w niebieskich strojach ustawionych do wspólnego zdjęcia przed meczem z Serbią, na pierwszym planie baner z nazwami drużyn, datą meczu oraz flagami obu krajów, w tle trybuny wypełnione kibicami.
Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka w piłce nożnejCarlos RodriguesGetty Images


Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEOELENA BOFFETTA / AFPTV / AFPAFP

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