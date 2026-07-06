Hiszpania - Portugalia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Hiszpania zagra z Portugalią w hitowym meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026. "La Furia Roja" jest jednym z kandydatów do końcowego triumfu, ale Cristiano Ronaldo wraz z kolegami spróbują pokrzyżować jej szyki. Spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj 6 lipca. O której godzinie mecz Hiszpania - Portugalia? Gdzie obejrzeć w TV? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mikel Oyarzabal w czerwonej koszulce świętuje gola, Cristiano Ronaldo w jasnym stroju stoi na boisku podczas mundialu 2026.
Mikel Oyarzabal (Hiszpania) i Cristiano Ronaldo (Portugalia) to najlepsi strzelcy swoich reprezentacji na MŚ 2026Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Cole Burston / AFPAFP

Mecz Hiszpania - Portugalia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 6 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Hiszpania - Portugalia. Jaką drogę przeszły oba zespoły do 1/8 finału MŚ?

Reprezentacja Hiszpanii zaczęła MŚ 2026 od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. O ile bezpośrednio po spotkaniu można było mówić o kompromitacji, o tyle późniejsza gra zespołu z Afryki pokazała, że to nie był przypadek. W kolejnych meczach "La Furia Roja" rozbiła 4:0 Arabię Saudyjską i wymęczyła zwycięstwo 1:0 z Urugwajem. W 1/16 finału Hiszpanie spotkali się z Austrią i nie pozostawili, kto jest lepszy, wygrywając 3:0.

Tak przekonująco na tym turnieju nie wygląda za to reprezentacja Portugalii, która rozpoczęła go od dużego falstartu i remisu 1:1 z DR Konga. W kolejnym meczu poradziła już sobie fenomenalnie, rozbijając Uzbekistan 5:0. Natomiast w ostatnim występie fazy grupowej zremisowała 0:0 z Kolumbią, która wygrała grupę. Z kolei w 1/16 finału Cristiano Ronaldo i spółka pokonali po męczarniach 2:1 Chorwację, gdzie przez znaczną część spotkania, to "Hrvatska" była stroną dominującą.

Hiszpania wraz z trwaniem mundialu zdaje się rozkręcać, z kolei Portugalia za wyjątkiem starcia z Uzbekistanem w żadnym występnie nie wyglądała przekonująco. Za "La Furia Roja" przemawia także bilans bezpośrednich starć. W dotychczasowych 41 meczach 18 razy triumfowała Hiszpania, a Portugalia tylko siedem, a w regulaminowym czasie gry po raz ostatni aż 16 lat temu. 16-krotnie padł remis. Czy Cristiano Ronaldo będzie jednak w stanie sprawić niespodziankę i poprowadzić swój zespół do ćwierćfinału?

Hiszpania - Portugalia. Mecz 1/8 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Hiszpania - Portugalia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 6 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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Alex Baena, Lamine Yamal i Pedri w barwach reprezentacji HiszpaniiUlises RuizAFP
Piłkarz w koszulce reprezentacji Portugalii z numerem 7 stoi na boisku z uniesionymi rękami i spojrzeniem skierowanym w górę; w tle inni zawodnicy i kibice na trybunach.
Cristiano Ronaldo w meczu Portugalia - ChorwacjaCOLE BURSTONAFP


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