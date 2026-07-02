Niemal od początku mundialu reprezentacja Hiszpanii mierzy się z wieloma problemami. Luisowi de la Fuente zarzuca się przede wszystkim złe wybory personalne. Zabrał ze sobą na turniej zawodników nie w pełni zdrowia, czego pokłosiem są kolejne urazy. Nico Williams nie zagra na pewno przeciwko Austrii. Mundial skończył się także dla Yeremiego Pino, który doznał pechowego urazu barku w rywalizacji z Urugwajem.

Problemy kadrowe Hiszpanów. Dwie gwiazdy kontuzjowane

Sezon klubowy z kontuzją kończył także Lamine Yamal, w związku z czym panowała obawa o to, jak będzie wyglądał w trakcie turnieju. Przeciwko Cabo Verde wszedł z ławki, a w wyjściowej jedenastce znalazł się już na mecze z Arabią Saudyjską i Urugwajem. Widać było jednak po nim, że brakuje mu rytmu i jest daleki od optymalnej dyspozycji.

Zaczęły pojawiać się nawet plotki, czy może 18-latek nie gra na lekach przeciwbólowych. Rozwiewać je zdaje się najnowsza wypowiedź jego kolegi z kadry i reprezentacji - Pau Cubarsiego.

Zwrot akcji ws. Yamala. Ujawniono ws. stanu zdrowia

Stoper, który rozgrywa bardzo udany turniej, w rozmowie z mediami zdradził, jak wygląda stan zdrowia gwiazdy "La Furia Roja".

Lamine wrócił do pełni sił, jest całkowicie skupiony i mocno zdeterminowany, aby zagrać świetny mecz i pomóc zespołowi

- Od fazy pucharowej zaczyna się prawdziwy mundial. Musimy wejść na najwyższy poziom koncentracji. Musimy zagrać z całym sercem i z nastawieniem, że to mecz o życie - wygrana jest jedyną opcją - zapowiedział odważnie przed spotkaniem 1/16 finału z Austrią.

Hiszpania wskazywana jest jako murowany faworyt do triumfu nad Austrią. Mecz rozpocznie się w czwartek 2 lipca o godzinie 21:00. Relację tekstową LIVE znajdziesz na stronie Interia Sport.

Lamine Yamal CARL DE SOUZA AFP

Pau Cubarsi JOSE BRETON AFP





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