Hiszpania - Austria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Hiszpania - Austria w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 2 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Hiszpania - Austria. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Reprezentacja Hiszpanii zgodnie z przewidywaniami wygrała zmagania w grupie H. Zaczęła jednak od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. O ile bezpośrednio po spotkaniu można było mówić o kompromitacji, o tyle późniejsza gra zespołu z Afryki pokazała, że to nie był przypadek. W kolejnych meczach "La Furia Roja" rozbiła 4:0 Arabię Saudyjską i wymęczyła zwycięstwo 1:0 z Urugwajem.

Patrząc na dotychczasową formę piłkarzy Luisa de la Fuente trudno orzec, na ile ich stać. Nadal jednak pozostają jednymi z faworytów do końcowego triumfu, a ich rywalem w 1/16 finału mundialu będzie Austria. Austriacy wyszli z drugiego miejsca grupy J, plasując się za plecami Argentyny. Drużyna prowadzona przez Ralfa Ragnicka najpierw wygrała z Jordanią 3:1, a następnie przegrała 0:2 z Argentyną i zremisowała 3:3 z Algierią.

To będzie 17 spotkanie tych zespołów i pierwsze od 17 lat. W dotychczasowych 16 dziewięć zwycięstw odniosła Hiszpania, cztery Austria i trzykrotnie padł remis. Faworytami tej konfrontacji są mistrzowie świata z 2010 roku. Czy udam im się wywiązać z tej roli?

Hiszpania - Austria. Mecz 1/16 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Hiszpania - Austria w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 2 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Hiszpania jest jednym z największych faworytów do zwycięstwa mundialu 2026 CARL DE SOUZA AFP

Piłkarze reprezentacji Austrii podczas mistrzostw świata 2026 JUAN MABROMATA AFP





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