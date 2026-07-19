Hiszpania - Argentyna. O której i gdzie oglądać finał mundialu? [TRANSMISJA]

Mecz Hiszpania - Argentyna w ramach finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Hiszpania - Argentyna. Droga obu drużyn do finału MŚ 2026

Reprezentacja Hiszpanii zaczęła MŚ 2026 od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. W kolejnych meczach grupowych "La Furia Roja" rozbiła 4:0 Arabię Saudyjską i wymęczyła zwycięstwo 1:0 z Urugwajem.

W 1/16 finału Hiszpanie spotkali się z Austrią i nie pozostawili wątpliwości, kto jest lepszy, wygrywając 3:0. Z kolei 1/8 finału zmierzyli się w hitowym meczu, a konkretnie debrach Półwyspu Iberyjskiego z Portugalią i zwyciężyli 1:0. Tym sam z mistrzostwami świata w roli piłkarza już na zawsze pożegnał się Cristiano Ronaldo. W ćwierćfinale rywalem Hiszpanów byli Belgowie, których pokonali 2:1. Natomiast w półfinale Hiszpanii przyszło rywalizować z Francją, którą pokonała 2:0 po perfekcyjnym pod względem taktycznym meczu, w czasie którego "Trójkolorowi" nie mieli praktycznie nic do powiedzenia.

Reprezentacja Argentyny wygrała wszystkie mecze fazy grupowej MŚ 2026, tracąc tylko jedną bramkę z Jordanią, gdzie wystąpiła w dość rezerwowym składzie. Z kolei rywalem "Albicelestes" w 1/16 finału mistrzostw świata była rewelacja turnieju, czyli Republika Zielonego Przylądka. Była to pierwsza tak ciężka na tym turnieju przeprawa dla mistrzów świata, którzy dopiero po dogrywce zwyciężyli 3:2, dzięki samobójczemu trafieniu rywali. Kolejne spotkanie było nie mniej wymagające dla Argentyńczyków.

W 1/8 finału zmierzyli się z Egiptem i przegrywali już 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Mistrzów świata do kolejnej wygranej poprowadził Leo Messi, który strzelił gola i zaliczył asystę. Natomiast w ćwierćfinale "Albicelestes" pokonali 3:1 Szwajcarię, ale dopiero po dogrywce. Z koeli półfinał turnieju znów był wielkim rollercoasterem dla Argentyńczyków. Jeszcze do 85. minuty przegrywali oni z Anglią 0:1, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1, a znów wielki udział w odwróceniu losów spotkania miał Messi, bo zaliczył dwie asysty. Gola na wagę awansu w drugiej minucie doliczonego czasu gry strzelił za do Lautaro Martinez.

Obie reprezentacje spotkały się jak dotąd 14 razy i bilans jest niezwykle wyrównany. Obie wygrały po sześć spotkań, a dwukrotnie padł remis. Jedyna i to bardzo niewielka przewaga występuje w bilansie bramkowym, który wynosi 19:18 na korzyść Hiszpanii. Będzie to pierwsze starcie tych zespołów od meczu towarzyskiego w 2018 roku. Wówczas "La Furja Roja" rozgromiła Argentynę aż 6:1. Dziś na taki rezultat dla którejkolwiek ze stron się nie zanosi, a dodatkową atrakcją będzie rywalizacja Leo Messiego z Laminem Yamalem.

Hiszpania - Argentyna. Finał mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Hiszpania - Argentyna w ramach finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

W finale tegorocznego mundialu Hiszpania zagra z Argentyną Stefan Koops / NurPhoto / ROBERTO SCHMIDT AFP

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP