Mecz Hiszpania - Arabia Saudyjska na mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 21 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Hiszpania - Arabia Saudyjska. MŚ 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Hiszpanii stawiana jest w gronie faworytów do triumfu w całych mistrzostwach świata, ale na początku turnieju zaliczyła potężny falstart. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego ledwie zremisowali 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, co należy uznać za kompromitację. Dziś "La Furia Roja" będzie miała okazję, by się zrehabilitować.

Jej rywalem będzie Arabia Saudyjska. Saudyjczycy dość pozytywnie wypadli w pierwszym meczu remisując 1:1 z faworyzowanym Urugwajem. Przed samym turniejem także prezentowali się całkiem dobrze. Co prawda na początek przygotowań przegrali 1:2 z Ekwadorem, ale później pokonali 3:0 Portoryko i zremisowali 0:0 z Senegalem. Bez wątpienia jest to drużyna, która może napsuć Hiszpanom sporo krwi, zwłaszcza, jeśli piłkarze Luisa de la Fuente będą prezentowali się tak, jak przeciwko RZP. Najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem Saudyjczyków jest Saud Abdulhamid, prawo obrońca RCL Lens.

Oba zespoły zagrały przeciwko sobie trzykrotnie. Pierwszy raz na mundialu w 2006 roku. Wówczas Hiszpania wygrała 1:0. Kolejne dwa spotkania także padły jej łupem, kolejno 3:2 i 5:0, ale były rozgrywane już w ramach meczów towarzyskich i dość dawno, bo w 2010 i 2012 roku.

Mecz Hiszpania - Arabia Saudyjska na mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 21 czerwca o godzinie 18:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Hiszpania zaliczyła wielką wpadkę w pierwszym meczu na mundialu 2026 CARL DE SOUZA AFP

Arabia Saudyjska w meczu z Urugwajem wywalczyła remis PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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