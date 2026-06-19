Historyczny wynik na mundialu, tego nie widziano od 32 lat. Mogą celebrować

Reprezentacja Szwajcarii pokonała Bośnię i Hercegowinę 4:1 (0:0) w meczu drugiej kolejki grupy B mistrzostw świata. To spotkanie długo zawodziło, w przerwie eksperci mówili głównie o swoich rozczarowaniach. Wszystko zmieniło się od 74. minuty, gdy impas ofensywny przerwał niedługo po wejściu z ławki Johan Manzambi.

Niedługo później Tarik Muharemović obejrzał czerwoną kartkę, co oznaczało trudną końcówkę dla ekipy z Bałkanów. Zaraz na 2:0 podwyższył Ruben Vargas. Helweci szli po swoje, na koniec podstawowego czasu gry strzelec drugiej bramki asystował temu z pierwszej i zrobiło się 3:0. Już w doliczonym zawodnicy Sergeja Barbareza odpowiedzieli za sprawą Ermina Mahmicia, lecz wiadomo było, że jest za późno na ratowanie remisu. Wynik na 4:1 ustalił z rzutu karnego Granit Xhaka.

Szwajcaria znowu strzela 4 gole na mundialu. Wtedy również był organizowany w USA

Taka końcówka może pozytywnie wpłynąć na morale Szwajcarów, które mogło być naruszone po pierwszej kolejce, gdy w ostatnich sekundach starcia pozwolili Katarowi na gola na 1:1.

W czwartek na stadionie w Los Angeles dokonali ważnego osiągnięcia. Jak sprawdziła Squawka, od 22 czerwca 1994 roku nie zdarzyło się, by strzelili cztery gole w meczu mistrzostw świata. Wtedy było to spotkanie z Rumunią w grupie A, odbywało się w mieście Pontiac (40 kilometrów od Detroit). Do siatki trafiali Adrian Knup (dwukrotnie), Alain Sutter i Stephane Chapuisat. Dla Rumunii trafił wtedy legendarny Gheorghe Hagi, jego drużyna doszła do ćwierćfinału, a on sam zajął 4. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki France Football). Szwajcaria odpadła - jak to często bywa - w rundzie 1/8 finału, przegrała 0:2 z Hiszpanią.

Tym razem zapowiadają, że dostaną się do najlepszej ósemki. Taki zryw jak w końcówce, przerywające 32-letnie czekanie, mógł wlać w końcu trochę optymizmu w serca kibiców, ale do celu pozostała daleka droga.

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Szwajcaria - BiH Dean Mouhtaropoulos Getty Images

Manuel Akanji Alex Nicodim/NurPhoto AFP

Szymon Marciniak i Breel Embolo HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP





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