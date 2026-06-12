Historyczny wynik na mundialu. Fatalna passa przerwana. Rywale Polaków trafieni

Jako współgospodarz Kanada przystąpiła do turnieju bez eliminacji. Przed spotkaniem na każdym kroku podkreślano, że amerykański selekcjoner Jesse March zbudował jeden z najsilniejszych zespołów w historii kraju. W 15 spotkaniach przed mundialem doznał tylko jednej porażki.

Bośniacy znaleźli się w finałach MŚ po wyrzuceniu za eliminacyjną burtę Walii i Włoch. W obu potyczkach barażowych triumfowali dzięki lepiej egzekwowanym rzutom karnym. Ich występ interesował nas szczególnie, bo niebawem czeka nas z nimi konfrontacja w Lidze Narodów.

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Ekipa z Bałkanów już w trzeciej minucie stanęła przed znakomitą szansą na objęcie prowadzenia. W dogodnej sytuacji zawiódł jednak Amar Memić. Przestrzelił z niespełna pięciu metrów, choć wydawało się to niemożliwe.

Ale w 21. minucie było już 0:1. Centrę z kornera przedłużył Sead Kolasinac, a w polu bramkowym idealnie dostawił głowę Jovo Lukić. Formacja defensywna Kanady tylko biernie asystowała.

Autor bramki nie był powoływany do kadry BiH przez pięć lat. Na koncie aż do teraz miał tylko trzy występy w drużynie narodowej. Zagrał przed mundialem dwa spotkania towarzyskie. Dziś wyszedł w podstawowym składzie i zdobył premierową bramkę w reprezentacji.

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Goście zadowolili się skromnym prowadzeniem. Zagrali niskim pressingiem i oddali inicjatywę rywalowi. Z tego głównie wzięła się przewaga optyczna Kanadyjczyków, ale do przerwy nie przełożyło się to na zmianę rezultatu.

Krótko po zmianie stron bliski wyrównania był Stephen Eustaquio. Ofiarną interwencją bośniacką drużynę uratował jednak Kolasinac. Było to poważne ostrzeżenie. Gospodarze ani myśleli przegrać w mundialu po raz siódmy... na siedem dotychczasowych występów.

Ekipa spod znaku Klonowego Liścia poczynała sobie coraz śmielej z minuty na minutę. I w końcu dopięła swego. Była 79. minuta, gdy w ostatniej fazie szybkiej akcji piłka trafiła do Cyle'a Larina. Piłkarz wprowadzony na murawę z ławki chwilę wcześniej błyskawicznie uderzył z 15 metrów i ustalił wynik potyczki na 1:1.

W globalnym czempionacie Kanada gra po raz trzeci. W Mexico '86 przegrała wszystkie spotkania grupowe, nie zdobywając bramki. Przed czterema laty w Katarze też zanotowała komplet porażek. Dziś sięga po historyczny punkt.

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Statystyki meczu Kanada 1 - 1 Bośnia i Hercegowina Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 13 8 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 127 80

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