Reprezentacja Francji postrzegana była przed rozpoczęciem półfinału nie tylko jako faworyt do zwycięstwa z Hiszpanią, ale triumfu na całych mistrzostwach świata. Chwilę po godzinie 23 przekonaliśmy się, że "Trójkolorowi" po tytuł nie sięgną.

Popis Hiszpanii w półfinale mundialu. Francja bezradna

Podopieczni Didiera Deschampsa zostali całkowicie rozczytani przez Hiszpanów, którzy za sprawą agresywnego pressingu i kolektywnej gry nie dopuszczali ich nawet do klarowych sytuacji bramkowych. Do przerwy prowadzili 1:0 po golu Oyarzabala z rzutu karnego. Jedenastkę sprytnym zachowaniem w polu karnym wywalczył Lamine Yamal. Pojawił się znikąd - tak mógł pomyśleć Luca Digne, który zamachnął się, chcąc wykopać z pola karnego piłkę. A zamiast tego trafił z impetem w nadbiegającego skrzydłowego "La Furia Roja".

W drugiej połowie gwiazdor Barcelony wciąż dwoił się i troił. Hiszpanie podwyższyli natomiast w 58. minucie na 2:0, za sprawą dwójkowej akcji Daniego Olmo z Pedro Porro. Wynik nie uległ już zmianie, a Hiszpanie mogli świętować awans. Kompletnie zdruzgotani takim obrotem spraw byli snujący się po murawie po końcowym gwizdku arbitra Francuzi.

Yamal zapisał się w historii. Jest komunikat

Tuż po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii nadszedł wyjątkowy komunikat ws. Yamala. Jasno wynika z niego, że zawodnik, który dzień wcześniej skończył 19. lat zapisał się w historii.

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Opta wyliczyła, że Lamine Yamal rozpoczął w pierwszym składzie łącznie 12 meczów łącznie na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy i wszystkie z nich zakończyły się zwycięstwami Hiszpanów.

To najlepszy w historii stuprocentowy bilans zwycięstw spośród wszystkich europejskich piłkarzy, którzy wychodzili w podstawowym składzie w tych dwóch turniejach.

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Imponująco prezentuje się też bilans ostatnich meczów reprezentacji Hiszpanii. Ostatnią porażkę zanotowała ona w finale Ligi Narodów w czerwcu 2025. Wówczas po konkursie rzutów karnych triumfowała Portugalia. "La Furia Roja" pozostaje niepokonana od 17 spotkań.

Lamine Yamal FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal i Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal TAYFUN COSKUN AFP





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