Historyczny wyczyn Yamala, to się nie mieści w głowie. Komunikat nie pozostawił złudzeń
Chociaż Lamine Yamal nie wpisał się na listę strzelców, ani nie zanotował bezpośredniej asysty w wygranym półfinale z Francją, bezapelacyjnie był jednym z bohaterów Hiszpanów. To właśnie on wywalczył rzut karny, który na gola zamienił Mikel Oyarzabal. Po meczu zakończonym wynikiem 2:0 dla "La Furia Roja" nadszedł wyjątkowy komunikat. Jasno wynikało z niego, że Yamal zapisał się w historii.
Reprezentacja Francji postrzegana była przed rozpoczęciem półfinału nie tylko jako faworyt do zwycięstwa z Hiszpanią, ale triumfu na całych mistrzostwach świata. Chwilę po godzinie 23 przekonaliśmy się, że "Trójkolorowi" po tytuł nie sięgną.
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Podopieczni Didiera Deschampsa zostali całkowicie rozczytani przez Hiszpanów, którzy za sprawą agresywnego pressingu i kolektywnej gry nie dopuszczali ich nawet do klarowych sytuacji bramkowych. Do przerwy prowadzili 1:0 po golu Oyarzabala z rzutu karnego. Jedenastkę sprytnym zachowaniem w polu karnym wywalczył Lamine Yamal. Pojawił się znikąd - tak mógł pomyśleć Luca Digne, który zamachnął się, chcąc wykopać z pola karnego piłkę. A zamiast tego trafił z impetem w nadbiegającego skrzydłowego "La Furia Roja".
W drugiej połowie gwiazdor Barcelony wciąż dwoił się i troił. Hiszpanie podwyższyli natomiast w 58. minucie na 2:0, za sprawą dwójkowej akcji Daniego Olmo z Pedro Porro. Wynik nie uległ już zmianie, a Hiszpanie mogli świętować awans. Kompletnie zdruzgotani takim obrotem spraw byli snujący się po murawie po końcowym gwizdku arbitra Francuzi.
Yamal zapisał się w historii. Jest komunikat
Tuż po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii nadszedł wyjątkowy komunikat ws. Yamala. Jasno wynika z niego, że zawodnik, który dzień wcześniej skończył 19. lat zapisał się w historii.
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Opta wyliczyła, że Lamine Yamal rozpoczął w pierwszym składzie łącznie 12 meczów łącznie na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy i wszystkie z nich zakończyły się zwycięstwami Hiszpanów.
To najlepszy w historii stuprocentowy bilans zwycięstw spośród wszystkich europejskich piłkarzy, którzy wychodzili w podstawowym składzie w tych dwóch turniejach.
Imponująco prezentuje się też bilans ostatnich meczów reprezentacji Hiszpanii. Ostatnią porażkę zanotowała ona w finale Ligi Narodów w czerwcu 2025. Wówczas po konkursie rzutów karnych triumfowała Portugalia. "La Furia Roja" pozostaje niepokonana od 17 spotkań.