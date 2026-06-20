Historyczny wyczyn Viniciusa, dołączył do legendy. Potrzebował tylko sześć spotkań

Za nami już obydwa spotkania drugiej kolejki grupy C na piłkarskich mistrzostwach świata. Na wstępie Maroko poradziło sobie 1:0 ze Szkocją, a następnie nadszedł czas na rywalizację faworyzowanej Brazylii z Haiti. Podopieczni Carlo Ancelottiego potrzebowali tej wygranej bardzo mocno, bowiem w przypadku ewentualnej sensacji graliby "o życie" ze wspomnianymi Szkotami.

Ostatecznie jednak nie zawiedli i wygrali 3:0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Matheus Cunha, a do niego pod koniec pierwszej połowy dołączył Vinicius Junior. Co ciekawe, dla skrzydłowego Realu Madryt był to dopiero szósty mecz w kadrze na turnieju tej rangi.

Taka liczba spotkań nie przeszkodziła mu jednak na pewnego rodzaju historyczne osiągnięcie.

Vinicius dołączył Ronaldinho. Ogromny sukces gwiazdora

Otóż poza wspomnianym golem 25-latek zaliczył również asystę przy jednym z trafień Cunhy. W ten sposób zgromadził na swoim koncie już trzy gole i trzy asysty, co oznacza, że łącznie brał udział aż przy sześciu trafieniach swojego zespołu. Jego liczby nie umknęły popularnemu dziennikarzowi, Fabrizio Romano.

Ten w swoim wpisie przekazał, że gracz Realu ma już więcej goli i asyst na mundialu, niż Ronaldinho. - Vinicius Junior ma więcej goli i asyst (razem wziętych) na mistrzostwach świata niż Ronaldinho - czytamy.

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Prawdą jednak jest, że Ronaldinho również w trakcie swojej kariery na mundialach uczestniczył przy sześciu golach swojej ekipy. Na tę liczbę składają się dwa gole i cztery asysty. Wydaje się, że Vinicius Junior przebije legendarnego gracza w najbliższym czasie. Być może dojdzie do tego już podczas meczu ze Szkocją (25 czerwca, godz. 00:00).

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP

Ronaldinho BGAU/Backgrid East News





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