Argentyńczycy pogoń za obroną mistrzostwa świata rozpoczęli od potyczki z Algierią. Drużyna Lionela Scaloniego była od początku traktowana jako faworyt, jednak głównym bohaterem spotkania w Kansas City został Leo Messi.

38-latek dokonał historycznego wyczynu, strzelając w spotkaniu z Afrykańczykami aż trzy gole. To sprawiło, że wraz z końcowym gwizdkiem Messi miał na koncie 16 goli strzelonych w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk tym samym wyrównał rekord, który od 2014 roku samodzielnie dzierżył Miroslav Klose.

Okazja do prześcignięcia legendarnego Niemca nadarzyła się już kilka dni później. "Albicelestes" w poniedziałek mierzyli się z Austrią w spotkaniu, którego stawką najprawdopodobniej była pierwsza lokata w grupie.

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Messi mógł zostać samodzielnym liderem w klasyfikacji wszech czasów mistrzostw świata już w 9. minucie. Argentyńczyk jednak pomylił się z rzutu karnego. Tuż przed przerwą nie było jednak najmniejszych wątpliwości. Po podaniu z lewej strony od Facundo Mediny Messi precyzyjnym uderzeniem strzelił 17. gola w historii występów na mistrzostwach świata.

To nie był jednak koniec. W jednej z ostatnich akcji meczu Argentyna wyszła z kontrą. Austriacy początkowo dzielnie się bronili, lecz ostatnie słowo ponownie należało do Messiego, który wyśrubował swój rekord do 18. trafień. Mistrzowie świata ostatecznie wygrali 2:0. Zawodnik Interu Miami po dwóch seriach spotkań ma na koncie już pięć strzelony goli.

Argentyna po dwóch zwycięstwach jest już pewna awansu z grupy i gry w fazie pucharowej. Ten fakt oraz kolejny rekordowy wyczyn Messiego muszą ucieszyć Argentyńczyków. Selekcjoner Scaloni ma jednak jeden problem, który wynikł w trakcie meczu z Austrią.

Po przerwie boisko przedwcześnie z powodu kontuzji opuścić musiał Cristian Romero. Defensora Tottenhamu w 57. minucie zastąpił Nicolas Otamendi. Sytuacja zdrowotna wzbudzała niepokój wśród kibiców. Niedługo po zakończeniu spotkania meldunek w tej sprawie przedstawił dziennikarz Gaston Edul.

- Cristian Romero poczuł dyskomfort w tym samym kolanie, które miał kontuzjowane. Będzie pauzował przez kilka dni i wróci. Nie zagra przeciwko Jordanii. Dobra wiadomość jest taka, że ten uraz nie wyeliminuje go z Mundialu - zakomunikował Edul.

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Spotkanie Argentyny z Jordanią zostanie rozegrane 28 czerwca o godz. 4:00 w Arlington. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Od lewej: Cristian Romero, Emiliano Martinez, Lionel Messi AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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