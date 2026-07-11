Pierwszy prawdziwy powojenny mundial zorganizowano dopiero 21 lat po zakończeniu światowego konfliktu. Wcześniejsze (1950, 1954, 1958 i 1962) zostały zorganizowane w Brazylii, Szwajcarii, Szwecji i Chile, czyli w krajach nienaznaczonych II wojną światową.

Anglia wystąpiła na wszystkich tych mundialach, ale wcześniej nie brała udziału w imprezie, ponieważ w latach, kiedy mundial raczkował, a FIFA była instutucją działającą na o wiele mniejszą skalę, toczył się spór o różne istotne w tamtym okresie.

Anglicy nie grali na pierwszych mundialach. Spór z FIFA i izolacja

W 1928 roku wszystkie cztery brytyjskie federacje wystąpiły z FIFA. Kiedy pierwsze mistrzostwa świata były jeszcze imprezami nie tak prestiżowymi, Wyspiarze izolowali się od świata, twierdząc, że i tak są najlepsi i nie potrzebują tego, by dołączać do piłkarskiej wspólnoty.

Brytyjczycy nie chcieli dołączyć do FIFA, bo choć byli pionierami zawodowstwa w piłce nożnej, potępiali politykę organiacji względem amatorów. A ta kwestia w latach 30. była niezwykle istotna.

Anglicy chcieli bronić idei czystego amatorstwa. Nie zgadzali się z polityką FIFA, która chciała, by amator otrzymywał zwrot rzeczywiście utraconych dochodów, uznając, że nie jest to wynagrodzenie za grę, lecz rekompensata za porzucenie pracy na czas imprezy.

Po wojnie Anglicy uznali, że mundial jest już imprezą na tyle prestiżową, że dalsze życie w izolacji nie ma sensu. Uważali się za ojczyznę futbolu. Za najlepszych. Dlatego właśnie postanowili dołączyć do rywalizacji o Puchar Rimeta.

Ćwierćfinały w Szwajcarii (1954) i Chile (1962) były najlepszymi wynikami Anglików na czterech pierwszych mundialach z ich udziałem. 22 sierpnia 1960 roku zapadła decyja, że za sześć lat to właśnie oni będą gospodarzami. Wiedzieli, że muszą wygrać tę imprezę.

Jedyne MŚ z Eusebio, klęska Brazylii i miłość do Korei Północnej. Mundial w 1966 roku miał wiele ciekawych wątków

Mundial w 1966 roku zapisał się w historii pod wieloma względami. Była to jedyna światowa impreza, na której błyszczał legendarny Eusebio. Został królem strzelców z 9 golami (w tym 4 rzuty karne) i nigdy później nie zagrał już na mistrzostwach świata. Portugalia, która zajęła 3. miejsce w Anglii, nie dostała się na dwie kolejne imprezy. Wówczas była jednak najlepszym debiutantem w historii MŚ.

Eusebio (po prawej) podczas meczu z Bułgarią Hulton Archive Getty Images

Był to również jedyny do dziś mundial, w którym Brazylia nie wyszła z grupy. Zwycięstwo z Bułgarią na start nic nie dało. Późniejsze porażki z Portugalią i Węgrami sprawiły, że doszło do wielkiej klęski Canarinhos. To był drugi przypadek w historii, jak obrońcy tytułu nie przebrnęli przez pierwszą rundę. Wcześniej zdarzyło się to Włochom.

Wielką furorę na brytyjskim mundialu zrobiła za to Korea Północna. Azjaci przebywali w regionie Teeside. Wszystkie swoje mecze grupowe rozgrywali w Middlesbrough w północno-wschodniej części kraju. Lokalsi byli pod wrażeniem wielkiej kultury, skromności i uprzejmości Azjatów. Od razu pokochali ich usposobienie i zaczęli im kibicować.

Natchnieni tym dopingiem Koreańczycy z Północy doszli do ćwierćfinału, który był rozgrywany na Goodison Park w Liverpoolu. Grupa 3 tysięcy fanatycznych kibiców z Middlesbrough udała się tam, aby wspierać reprezentację z Azji. Mecz z Portugalią zakończył się jednak ich porażką 3:5, mimo że w pewnim momencie prowadzili 3:0. Wówczas sprawy w swoje ręce wziął Eusebio. Przyjaźń między piłkarzami Korei Północnej a kibicami z Middlesbrough przetrwała jeszcze na długo po turnieju. Delegacją do Anglii żyjących jeszcze piłkarzy uczczono ją nawet w 2002 roku.

Wątków tamtego mundialu było naprawdę sporo, ale najważniejsza była Anglia, która wreszcie zdołała udowodnić swoją piłkarską siłę.

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Wielka kontrowersja dała Anglii prowadzenie w finale. Tak Synowie Albionu zdobywali swój jedyny puchar świata

Trenerem tamtej drużyny był Alf Ramsey, który opracował specjalny system gry bez skrzydłowych, poparty w dużej mierze na pomocnikach. Gwiazdami tamtej kadry Synów Albionu byli przede wszystkim: Bobby Charlton, Bobby Moorei, Geoff Hurst. W bramce natomiast zachwycał legendarny Gordon Banks.

Być może skład Anglików wyglądałby inaczej, gdyby nie to, co wydarzyło się 6 lutego 1958 lutego w Monachium. Roger Byrne, Tommy Taylor i Duncan Edwards byli najważniejszymi piłkarzami reprezentacji Anglii przed mundialem w Szwajcarii. Wszyscy zginęli w katastrofie lotniczej samolotu Manchesteru United. Katastrofa ta odcisnęła piętno nie tylko na klubie, a na całym angielkim futbolu.

Manchester United po wielkiej tragedii powrócił w pięknym stylu. Anglia natomiast po ośmiu latach zdobyła mistrzostwo świata. Przez grupę przeszła niepokonana, a później pokonała 1:0 Argentynę. Najlepszym meczem turnieju był półfinał z Portugalią wygrany 2:1. Oba gole dla Synów Albionu strzelił Bobby Charlton.

W wielkim finale Anglicy pokonali Niemców. Padł wynik 4:2, ale dopiero dogrywka wyłoniła mistrza swiata. Geoff Hurst został pierwszym i na długo jedynym piłkarzem, który zdobył hat-tricka w wielkim finale.

Bramka na 3:2 przeszła do historii piłki nożnej. Był to "Gol widmo". Piłka po strzale Hursta odbiła się od poprzeczki w okolice linii końcowej i wróciła na boisko. Sedzia uznał, że futbolówka przekroczyła linię całym obwodem i mimo wielkich sprzeciwów Niemców uznał gola. Do dziś ta sytuacja uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersynych w dziejach futbolu.

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Wielka szansa na drugi tytuł. Anglia czeka na to już 60 lat

Anglicy wygrali mundial i wtedy z pewnością nie brali pod uwagę tego, że na kolejny taki sukces będą musieli czekać minimum 60 lat. W 2026 roku wreszcie mają wielką szansę, aby po raz drugi w swojej historii awansować do wielkiego finału.

W 1/4 finału Synowie Albionu zmierzą się z Norwegią. Haaland i spółka są rewelacją tegorocznych mistrzostw, ale nie ma wątpliwości, że to Anglicy są murowanym faworytem do zwycięstwa. W 1/8 finału dwa błyski Haalanda i spektakularne parany Nylanda w bramce uratowały Wikingów. Tym razem to może okazać się niewystarczające.

Forma Harry'ego Kane'a oraz Jude'a Bellinghama sprawia, że Anglicy mają bardzo duże szanse na półfinał. Cały zespół cechuje się bardzo dużą jakością, a Anthony Gordon po słabej fazie grupowej rozkręcił się na dobre. Co ciekawe, Anglicy zawsze byli nacją charakteryzującą się tym, że reprezentanci kraju występują na co dzień w rodzimej Premier League. Wymienieni powyżej trzej zawodnicy natomiast są zawodnikami drużyn zagranicznych - Bayernu Monachium, Realu Madryt i FC Barcelona.

Jeśli Anglia pokona Norwegię, o finał powalczy ze Szwajcarią lub Argentyną. Pierwsza z wymienionych drużyn oczywiście piłkarsko nie jest na poziomie Anglików. Druga natomiast, mimo że broni mistrzowskiego tytułu, nie prezentuje na tej imprezie poziomu, który pozwalałby wierzyć w zdobycie pucharu świata. Przepchnięte zwycięstwa z Cabo Verde i Egiptem stawiają Argentynę w bardzo złym świetle. Drużyna ta w dużej mierze polega na Leo Messim, który z racji wieku (39 lat) ma swoje ograniczenia. W starciu z bardzo silnymi fizycznie i intensywnie grającymi Anglikami trudno będzie powtórzyć sukces.

Finał będzie rządził się swoimi prawami. Jeśli Anglicy się do niego dostaną, nie będą bez szans - czy to z Francją, czy z Hiszpanią. Dopóki Synowie Albionu mają piłkarza takiego jak Harry Kane, muszą łapać okazję. Taki napastnik i kapitan w ciągu najbliższych lat, albo nawet dekad, może się nie powtórzyć. Walka o to, aby po 60 latach zdobyć drugi tytuł mistrza świata wkracza w decydującą fazę.

Harry Kane i Jude Belligham w reprezentacji Anglii Takuya Yoshino AFP





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